  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVSenin tatilin, senin değerlerin
eposta yazdır zoom+ zoom-

Rus diplomatları kovdular! Yeni bir kriz geliyor...

Rus diplomatları kovdular! Yeni bir kriz geliyor...

Yunanistan'ın Rusya'ya bağlı iki diplomatı sınırdışı etme kararı aldı... Son dakika bilgisine göre karara gerekçe olarak "Yunanistan’ın içişlerine müdahale niteliğinde eylemlerde bulunmaları ve ulusal güvenliği tehdit etmeleri" iddiası gösterildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-07-2018 09:56 - Güncelleme: 11-07-2018 10:04

YUNANİSTAN'ın Rusya'ya bağlı iki diplomatı sınırdışı etme kararı aldığı aktarıldı. Kathimerini gazetesinin haberine göre, iki Rus diplomatın da ülkeye girişinin yasaklandığı ifade edildi. Yunan basınının aktardığı habere göre, alınan karara gerekçe olarak "Yunanistan’ın içişlerine müdahale niteliğinde eylemlerde bulunmaları ve ulusal güvenliği tehdit etmeleri" iddiası gösterildi.

DEVLET GÖREVLİLERİNE RÜŞVET VERME... Haberde “Atina’nın diplomatlara yönelttiği suçlamalar arasında bilgi toplama ve yayma, devlet görevlilerine rüşvet vermek yer alıyor” ifadeleri yer aldı. Kararın amacınınsa Rusya’nın Yunanistan’daki etkisini arttırma girişimlerine karşılık vermek olduğu iddia edildi.

Haberde Yunanistan’ın Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmek, iki ülkenin dostluğuna katkıda bulunmak, hükümetler arası işbirliği ile ülkelerde bulunan sivil toplum kuruluşlarının birbiriyle etkileşimini arttırmak istediği; ancak bunun karşılıklı olarak toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına saygı ile mümkün olduğu görüşünü savunduğu vurgulandı. 

DAHA ÖNCE SINIRDIŞI ETMEMİŞTİ... Haberde Atina’nın her zaman, özellikle de İngiltere’de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayından sonra Rusya ile ilişkilerinde ihtiyatlı davrandığını, başka ülkeler gibi Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almadığı ifade edildi.

MAKEDONYA KARARINA MÜDAHALE... Haberde yer alan bir diğer iddia ise Rusya’nın Balkanlarda Makedonya’nın isminin değiştirilmesi gibi bazı hassas ulusal sorunlara ve Yunanistan’ın çıkarlarına müdahale girişiminde bulunduğu oldu.

“Diplomatik kaynaklar Atina’nın kararının Rusya-Yunanistan ilişkilerini değil, tamamen sözkonusu 4 kişiyi hedef aldığını belirtiyor” ifadelerine de yer verilen haberde bir başka kaynağın da Rusya’nın karşılık vermesinin durumu daha da kötüye götüreceğini söylediği belirtildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Rus diplomatları kovdular! Yeni bir kriz geliyor... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Temmuz 2018 10:08 Rusya bunun altında kalmaz.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro