Rus devlet televizyonu uyardı: 'Gıda stoklayın!'

Euronews'ın haberine göre, Rus devlet televizyonu sunucusu son günlerde artan gerginliklere rağmen savaş çıkma ihtimalini düşük gördüklerini ama olur da seyirciler arasında hazırlıklı olmak isteyenler olursa diye böyle bir program hazırladıklarını belirtti. Haberde sığınaklarda olası radyoaktif serpintilere karşı iyot hapları bulundurulması gerektiği belirtildi.

Diğer tavsiyeler de şöyle oldu: "Kıyamet günü için saklanabilecek çok sayıda gıda bulunuyor ama öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken şey daha az şekerli gıda saklayıp olabildiğince çok su bulundurmak.

Pirinç sekiz yıla kadar bozulmadan kalabiliyor, yulaf ezmesi ise 3 ila 7 yıla kadar saklanabilir. Ruslar'ın favorisi karabuğday ise sadece 1 yıl dayanabiliyor. Konserve etlerle 5 yıla kadar idare edilebilirken konserve balık iki yılda fazla dayanmıyor. Elbette süt (tercihen süt tozu), şeker ve tuz...

Ruslar geleneksel olarak makarna stoklamaya yatkın ama işin uzmanları bunun kesinlikle sığınaklarda bulundurulmaması gerektiğini belirtiyor. Çikolatalar, tatlılar ve kreamalar geride bırakılmalı. Bunlar iyi bir enerji kaynağı fakat susuzluğa neden oldukları için su sıkıntısı olan zamanlar için hiçde iyi bir tercih değiller."

Bu tavsiyeleri saydıktan sonra haberde Amerika'daki panik halinin daha kötü olduğunu ve Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından sığınak yapımında patlama olduğunu belirtildi.