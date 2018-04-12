Rus devlet televizyonu uyardı: 'Gıda stoklayın!'

Rus devlet televizyonu, 'Batılı ülkelerin savaş çığırtkanlığı yapmasına rağmen, savaş ihtimalinin düşük olduğunu' söyledikten sonra olası bir kimyasal savaşta yapılması gerekenleri anlattı. Rossiya-24 kanalından yayınlanan haberde Batılıların küresel felaket tellallığı yaptığı da vurgulandı.

Euronews'ın haberine göre, Rus devlet televizyonu sunucusu son günlerde artan gerginliklere rağmen savaş çıkma ihtimalini düşük gördüklerini ama olur da seyirciler arasında hazırlıklı olmak isteyenler olursa diye böyle bir program hazırladıklarını belirtti. Haberde sığınaklarda olası radyoaktif serpintilere karşı iyot hapları bulundurulması gerektiği belirtildi. Twitter

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Diğer tavsiyeler de şöyle oldu: "Kıyamet günü için saklanabilecek çok sayıda gıda bulunuyor ama öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken şey daha az şekerli gıda saklayıp olabildiğince çok su bulundurmak. Twitter

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Pirinç sekiz yıla kadar bozulmadan kalabiliyor, yulaf ezmesi ise 3 ila 7 yıla kadar saklanabilir. Ruslar'ın favorisi karabuğday ise sadece 1 yıl dayanabiliyor. Konserve etlerle 5 yıla kadar idare edilebilirken konserve balık iki yılda fazla dayanmıyor. Elbette süt (tercihen süt tozu), şeker ve tuz... Twitter

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