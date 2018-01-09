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Rus Deniz Kuvvetleri gemisi TSK'dan yardım istedi

Rus Deniz Kuvvetleri gemisi TSK'dan yardım istedi

Rus Deniz Kuvvetlerine ait bir lojistik destek gemisinin Çanakkale Boğazından geçişi sırasında rahatsızlanan bir personeli için yardım talebine TSK'nın yetiştiği öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2018 21:58 - Güncelleme: 09-01-2018 21:58

Rusya Deniz Kuvvetlerine ait bir lojistik destek gemisinin Çanakkale Boğazından geçişi sırasında rahatsızlanan bir personeli için yardım talebine TSK'nın yetiştiği öğrenildi. 

Tahliye edilen personelin Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildiği ve bir sağlık astsubayı tarafından refakat edildiği açıklandı.

TSK'nın açıklaması şu şekilde: 

"07 Ocak 2018 tarihinde Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetlerine ait KIL-158 isimli lojistik destek gemisi, Çanakkale Boğazından geçişi esnasında rahatsızlanan bir personeli için tıbbi tahliye talebinde bulunmuştur.

PERSONELİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Çanakkale Boğaz Komutanlığı tarafından mülki makamlarla kurulan koordine neticesinde hasta personelin gemiden tahliye edilmesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevki sağlanmıştır. Söz konusu personelin hastanede tedavisine halen devam edilmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen bir tabip subayı ve bir sağlık astsubayı tarafından söz konusu personele refakat edilmektedir."

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