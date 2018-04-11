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Rus büyükelçiden 'vize' açıklaması! Türk vatandaşlar için...

Rus büyükelçiden 'vize' açıklaması! Türk vatandaşlar için...

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya'nın öncelikle TIR şöförleri ve büyük işletmelerin temsilcileri olmak üzere, belirli kategorilerdeki Türk vatandaşları için vize rejiminin serbestleştirilmesine yönelik adımları görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 17:43 - Güncelleme: 11-04-2018 17:48

Sputnik'e konuşan Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "İlişkilerimizin başarılı şekilde gelişmesi vize alanında da kullanılabilecek olumlu imkânlar yaratıyor. Rusya tarafı özellikle de vizenin en çok gerekli olduğu kişiler de dahil, belirli kategorilerdeki Türk vatandaşları için vize rejiminin serbestleştirilmesine yönelik tedbirleri görüşmeye hazır. Burada söz konusu öncelikle TIR şoförleri ve ülkemizi sıklıkla ziyaret eden büyük işletmelerin temsilcileri" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın hizmet pasaportu hamillerine vize serbestisi getirilmesi için en yakın zamanda anlaşmaya varmaya hazır olduğunu belirten Yerhov, "Belki de ileride iki ülkenin yurttaşlarının ziyaretlerine yönelik 2010 tarihli hükümetlerarası anlaşmaya dönülmesinin konuşulması için koşullar oluşur" dedi.

Rusya, 2015 yılında Türkiye'ye vize serbestisini kaldırmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Nisan 2018 17:51 Kimler bu katagoride?................... Rusya hangi kategorilerdeki Türk vatandaşları için vize rejiminin serbestleştirilmesine yönelik tedbirleri görüşmeye hazır...............

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