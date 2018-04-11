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Rus Büyükelçi net konuştu: Amerikalılar Suriye'yi vurmaya kalkarsa

Rus Büyükelçi net konuştu: Amerikalılar Suriye'yi vurmaya kalkarsa

ABD Rusya savaşı kapıda mı? Suriye'de yaşanan kimyasal saldırının ardından bölgeye füze yüklü uçak gemisi gönderen Amerika'ya karşı Rusya tavrını net biçimde gösterdi.. Son açıklama Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Zasypkin'den geldi.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 13:11 - Güncelleme: 11-04-2018 13:11

Suriye krizi 3. dünya savaşına mı dönüşecek? Suriye'de Doğu Guta'daki kimyasal saldırı sonrası Amerika'nın vurması beklenen Suriye için Rusya eli tetikte bekliyor.

Rusya’nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Zasypkin, Salı günü Hizbullah’ın televizyon kanalında yaptığı konuşmada, “Amerikalılar Suriye'yi vurmaya kalkarsa, attıkları füzeler düşürülecek ve hem de bu füzeler nereden fırlatılıyorsa oraları da vurulacak” dedi.

FÜZELERİN FIRLATILDIĞI YERLER DE VURULACAK
Elçi Zasypkin, konuşmasında, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Mart tarihinden yapılan, Suriye’ye karşı herhangi bir ABD saldırısında, Rusya’nın hem atılan füzelerin düşürüleceği ve füzelerin fırlatıldığı bölgelerin vurulacağı açıklamasını destekledi.

Hizbullah’a ait al-Manar televizyon kanalına konuşan Zasypkin, “Eğer Suriye’ye karşı bir saldırı olursa önce füzeler havada vurularak düşürülecek, sonra da füzelerin atıldığı bölgeler vurulacak” dedi.

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Kaynak : DHA

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