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Rus borsasında Türk lirası üzerinden işlem

Rus borsasında Türk lirası üzerinden işlem

Moskova Borsası'nda Türk lirası üzerinden işlemlere başlandı. Moskova Borsası'nda halihazırda dolar, avro, İngiliz sterlini, İsviçre frankı, Hong Kong doları, Çin yuanı, Belarus rublesi ve Kazak tengesi üzerinden işlemler yapılıyor.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 23:43 - Güncelleme: 30-01-2018 00:43

Moskova Borsası'nın Türk lirası üzerinden işlemlere başladığı bildirildi.

Borsa'dan yapılan yazılı açıklamada, Türk lirası üzerinden işlemlere başlandığı ve ilk günden yaklaşık 1,5 milyon rublelik işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moskova Borsası Para ve Forex Piyasaları Genel Müdürü İgor Mariç, forex piyasasına yönelik araçların genişletilmesinin, Rusya ile Türkiye arasındaki dış ticaret faaliyetlerine katılan banka müşterileri ve yatırım şirketleri için yeni fırsatlar sağladığına işaret etti.

Rusya ve Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 2017'de yüzde 40 artarak 20 milyar doları geçtiğini hatırlatan Mariç, "Döviz piyasasında Rus rublesi ile Türk lirasının doğrudan alımlarının geliştirilmesi, karşılıklı anlaşmalarda ulusal para birimlerinin rolünün büyümesini teşvik edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Moskova Borsası'nda halihazırda dolar, avro, İngiliz sterlini, İsviçre frankı, Hong Kong doları, Çin yuanı, Belarus rublesi ve Kazak tengesi üzerinden işlemler yapılıyor.

Moskova Borsası Türk lirasının yanı sıra Japon yeni üzerinden işlemlere de bir süre önce başlamıştı.

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  • Misafir 30 Ocak 2018 00:29 Baskan Vladimir Putin'in Leningrad Universitesinden Hem Hukuk Hem de Ekonomi Alaninda Derecesi oldugu unutulmasin!..........

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