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Rus bombardıman uçakları Avrupa'yı karıştırdı!

Rus bombardıman uçakları Avrupa'yı karıştırdı!

Kuzey Denizi üzerinde uçuş yapan uzun menzilli iki Rus bombardıman uçağı Avrupa'da paniğe neden oldu. Açıklamalar peş peşe geldi.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2018 23:08 - Güncelleme: 15-01-2018 23:08

Belçika basınının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Belçika'nın Florennes askeri üssünde bulunan iki F-16 uçağı, Kuzey Denizi üzerinde "Tupolev TU 160" tipi iki Rus bombardıman uçağını engelledi.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, bugün Kuzey Denizi üzerinde uçuş yapan uzun menzilli iki Rus bombardıman uçağının provokasyon amacı güttüğünü belirtti.

"Hızlı Reaksiyon Alarmı" sistemi uyarınca Belçika, Hollanda ve Lüksemburg hava sahalarını Hollanda ile dönüşümlü olarak koruma görevini üstlenen Belçika hava kuvvetlerinin perşembe günü Florennes ve Kleine-Brogel askeri üslerinde göreve başladığı kaydedildi.

Bu görev çerçevesinde, Belçikalı F-16 uçakları acil bir durum olması halinde birkaç dakika içinde müdahaleye hazır hale gelebiliyor. Askeri üslerdeki F-16 uçakları, teşhis edilemeyen uçak ve hava araçlarına karşı hazır hale getirilmek için bekletiliyor.

HOLLANDA'DAN ÇOK SERT TEKİ!

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, bugün Kuzey Denizi üzerinde uçuş yapan uzun menzilli iki Rus bombardıman uçağının provokasyon amacı güttüğünü belirtti.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Rus uçaklarının, korkutmak ve kışkırtmak için Kuzey Denizi üzerinde uçtuğunu dile getiren Bijleveld, "Bu durum, doğudan gelen tehlikenin biraz daha arttığının göstergesidir. Biz onları bu yüzden gözlemliyoruz". dedi.

'TAKİP ETTKİK, MÜDAHELEYİ YAPTIK'

Alarm sisteminin iyi çalıştığını ve endişelenmediğini belirten Bijleveld, "Rus bombardıman uçaklarını gözledik, takip ettik ve gereken müdahaleyi yaptık." ifadesini kullandı.

Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerinin yazılı açıklamasında, Belçika ordusuna ait iki F-16 uçağının Kuzey Denizi üzerinde uçuş yapan uzun menzilli iki Rus bombardıman uçağını engellediği bildirilmişti.

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