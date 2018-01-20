Rus basını duyurdu: Rus askeri, Afrin'den çekiliyor!

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonu sonrasında Suriye’deki Rus askeri yönetiminin, bölgedeki Rus birliklerinin güvenliği için gerekli adımları attığı belirtildi.
Açıklamada, alınan önlemler kapsamında Afrin’deki Rus birliklerinin Tel Rıfat’a bağlı Tel Acar bölgesine sevk edilmesi talimatının verildiği kaydedildi.
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