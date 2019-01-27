Rus askerlerini eğiten Türk kızı rekor kırdı

Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Odintsovo şehrinde yaşayan ve annesi Rus, babası Türk olan genç kız, buzlu suyun içerisinde 1 saat kalarak dünya rekoru kırdı.

Rus askerlerini eğiten Türk kızı rekor kırdı


Annesi Rus babası Türk olan ve ailesiyle birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Odintsovo şehrinde yaşayan Osman Delibaş isimli 26 yaşındaki genç kız, buzlu suyun içerisinde tam 1 saat 4 saniye kalarak kadınlar dünya rekoru kırdı.

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Rus askerlerini eğiten Türk kızı rekor kırdı

Kırdığı rekor ile Rusya’da adından sıkça bahsettiren Osman Delibaş’ın hayatı da başarılarla dolu. Rusya’da ilk olarak tiyatro ve sinema oyunculuğu üzerine eğitim alan ve Rusya’nın önemli dizi, film ve reklam projelerinde boy gösteren Delibaş, bu yeteneğine birde ses sanatçılığını ekledi. Bu alanda da Rusya’da eğitim aldıktan sonra birçok televizyon programında görünen Türk kızı 13 yıl önce başladığı buzlu suda yüzme sporunda da Rusya’nın en başarılı insanı olmayı başardı. Delibaş Rusya’nın önemli yarışma ve yetenek yarışmalarında da boy gösterdi.

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Rus askerlerini eğiten Türk kızı rekor kırdı


Buzlu suda yüzme konusunda ülkenin en başarılı insanlarından biri olmayı başaran Delibaş’ın bu becerisi Rus idarecilerin de dikkatini çekmeyi başardı. Delibaş Rusya’da Rus askerlerinin buzlu suda hayatta kalması için eğitim veriyor. Soğuk havasıyla bilinen Rusya’da zor şartlar altında askerlik yapan Rus gençler, Rusya’nın zor coğrafi şartlarında görevlerini sürdürmeye çalışıyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise Osman Delibaş gibi uzmanlar tarafından Rus askerlere hayatta kalma eğitimleri verdiriyor.

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Rus askerlerini eğiten Türk kızı rekor kırdı


Türk kızı, buzlu suda en uzun süre kalma yeteneğinin dünyadaki örneklerini araştırdı. Bunun üzerine kendisi kadınlar alanında yeni dünya rekorunun sahibi olmaya karar verdi. Geçtiğimiz Kasım ayında rekor denemesi yapan Delibaş buzlu suda tam 1 saat 4 dakika kalarak kadınlarda buzlu suda en uzun süre kalma rekorunu kırmayı başardı. Moskova’da -2 derecede buz kütlesiyle kapanmış bir gölü temizleyen Delibaş, buzlu suya girdikten sonra çok zorlandı.

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