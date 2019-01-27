Rus askerlerini eğiten Türk kızı rekor kırdı

Kırdığı rekor ile Rusya’da adından sıkça bahsettiren Osman Delibaş’ın hayatı da başarılarla dolu. Rusya’da ilk olarak tiyatro ve sinema oyunculuğu üzerine eğitim alan ve Rusya’nın önemli dizi, film ve reklam projelerinde boy gösteren Delibaş, bu yeteneğine birde ses sanatçılığını ekledi. Bu alanda da Rusya’da eğitim aldıktan sonra birçok televizyon programında görünen Türk kızı 13 yıl önce başladığı buzlu suda yüzme sporunda da Rusya’nın en başarılı insanı olmayı başardı. Delibaş Rusya’nın önemli yarışma ve yetenek yarışmalarında da boy gösterdi.



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