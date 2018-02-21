'Rus Angeline Jolie'nin güzelliği eşinin başını yaktı!

TESADÜF OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM: Rusya Curling Federasyonu Başkanı Dmitriy Svişçev da skandalın arkasında Kruşelnitskiy’nin eşinin güzelliğinin kıskanılması olabileceğini belirtti. Svişçev “Oyunlar sırasında Anastasya Brizgalova artık tüm dünyaca tanınıyor. Birçok ülkede onu destekleyenler arttı ve şimdi de doping skandalı çıktı. Ben bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum” dedi.