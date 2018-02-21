'Rus Angeline Jolie'nin güzelliği eşinin başını yaktı!

Rus Angeline Jolie olarak ünlenen Rus sporcu Anastasya Brizgalova'nın kendisi gibi bronz madalya kazanan curling sporcusu eşi Aleksandr Kruşelnitskiy'nin başı doping iddialarıyla dertte. Rusya Curling Federasyonu Başkanı Dmitriy Svişçev, doping iddialarına çok ilginç bir iddiayla cevap verdi.

'Rus Angeline Jolie'nin güzelliği eşinin başını yaktı!

PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları’nda sosyal medya kullanıcıları tarafından Hollywood yıldızı Angelina Jolie’ye benzetilen ve curling sporuna ani bir ilgi artışına sebep olan Rus sporcu Anastasya Brizgalova'nın kendisi gibi bronz madalya kazanan curling sporcusu eşi Aleksandr Kruşelnitskiy'nin başı doping iddialarıyla dertte. Doping kullanmakla suçlanan Kruşelnitskiy için en ilginç iddia Rusya Curling Federasyonu Başkanı Dmitriy Svişçev'den geldi. Svişçev, doping skandalının arkasında, sporcunun ‘Rus Angelina Jolie’ olarak bilinen eşi Anastasya Brizgalova’nın güzelliğinin kıskanılmasının yatıyor olabileceğini söyledi.

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'Rus Angeline Jolie'nin güzelliği eşinin başını yaktı!

Rusya Curling Federasyonu Başkanı Dmitriy Svişçev, bronz madalya alan curling sporcusu Aleksandr Kruşelnitskiy’nin adının karıştığı doping skandalıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Rusya Olimpiyat Komitesi, dün Kruşelnitskiy’nin doping testinin pozitif çıktığını ve kanında meldonyum maddesine rastlandığını duyurdu. Açıklamada, sporcudan oyunlar öncesinde alınan kan örneklerinin negatif olduğu ve bilinçli veya sistematik kullanım olup olmadığının bilinmediği vurgulandı.

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'Rus Angeline Jolie'nin güzelliği eşinin başını yaktı!

TESADÜF OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM: Rusya Curling Federasyonu Başkanı Dmitriy Svişçev da skandalın arkasında Kruşelnitskiy’nin eşinin güzelliğinin kıskanılması olabileceğini belirtti. Svişçev “Oyunlar sırasında Anastasya Brizgalova artık tüm dünyaca tanınıyor. Birçok ülkede onu destekleyenler arttı ve şimdi de doping skandalı çıktı. Ben bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum” dedi.

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'Rus Angeline Jolie'nin güzelliği eşinin başını yaktı!

ÇİFTLERDE YARIŞTILAR: Kruşelnitskiy ve eşi Brizgalova, çiftlerde Rusya’nın curling sporundaki ilk madalyasını alarak tarihe geçmişti. Brizgalova, Hollywood yıldızı Angelina Jolie’ye benzerliğiyle sosyal medyada ‘Rus Angelina Jolie’ olarak anılmaya başlanmıştı.

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