Rus ajanın foyası ortaya çıktı! İş karşılığı seks teklif ediyordu

ABD'de Rusya adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla Pazar günü gözaltına alınan Maria Butina, Çarşamba günü Washington'da hâkim karşısına çıktı. Savcılar, Butina'nın 'lobi faaliyetleri yürüten bir grupta işe girme karşılığında seks teklif ettiğini' söyledi. ABD'li yetkililer Butina'nın hangi grupla ilişkide olduğunu açıklamadı ama sosyal medya hesaplarında Butina'nın ABD'nin en büyük silah lobisi Ulusal Silah Birliği (NRA) etkinliklerine gittiği görülüyor.