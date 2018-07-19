Rus ajanın foyası ortaya çıktı! İş karşılığı seks teklif ediyordu

ABD'de Rusya adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla Pazar günü gözaltına alınan Maria Butina, Çarşamba günü Washington'da hâkim karşısına çıktı. Savcılar, Butina'nın 'lobi faaliyetleri yürüten bir grupta işe girme karşılığında seks teklif ettiğini' söyledi. ABD'li yetkililer Butina'nın hangi grupla ilişkide olduğunu açıklamadı ama sosyal medya hesaplarında Butina'nın ABD'nin en büyük silah lobisi Ulusal Silah Birliği (NRA) etkinliklerine gittiği görülüyor.
TUTUKLUĞU DEVAM ETTİ: Yargıç Deborah Robinson, Rus istihbarat teşkilatıyla bağlantıları nedeniyle kaçma riski olduğu gerekçesiyle 29 yaşındaki Butina'nın tutuklu kalmasına hükmetti. Avukatı, müvekkili Butina'nın iddialarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aylardır ABD hükümetiyle işbirliğinde olduğunu söyledi.
İŞ KARŞILIĞI SEKS TEKLİFİ: Butina, yabancı ülke ajanı olarak kayıt dışı faaliyetlerde bulunmak ve ABD hükümetine karşı komplo kurmakla suçlanıyor. Üniversitede uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdi. Silah lobisiyle yakın ilişkileri var. 56 yaşında bir erkekle birlikte yaşıyor ancak ele geçirilen belgeler, lobi grubunda iş karşılığında cinsel ilişki önerdiğini ortaya koyuyor.Dünya medyası, hikayesini daha önce deşifre olan kızıl ajan Anna Chapman'la karşılaştırıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Çarşamba günkü açıklamasında Butina'nın gözaltına alınmasının 'ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'deki zirveden çıkan olumlu sonuçları baltalama amacında' olduğunu söyledi.
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