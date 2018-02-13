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Rumlar, Türkiye'ye karşı AB’yi devreye soktu!

Rumlar, Türkiye'ye karşı AB’yi devreye soktu!

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmesine Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla sert tepki gösterdiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Avrupa Birliği’ni devreye soktu. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Türkiye’ye, AB ülkelerine yönelik tehdit ve eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 02:18 - Güncelleme: 13-02-2018 02:18

Rumlar, Türkiye’yi İtalyan şirketi Eni’ye ait bir geminin bölgede faaliyet göstermesini engellemekle suçladı. Bu suçlama bağlamında Anastasiadis ile Tusk, yaşanan gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı. Tusk, Rum tarafının talebi üzerine gerçekleşen görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye, herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit ve eylemlerden kaçınma, bunun yerine iyi komşuluk ilişkilerine, sorunların barışçıl çözümüne ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yapıyorum” dedi. Görüşmeden önce AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada da benzer vurgulara yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, GKRY’nin Doğu Akdeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarını sorumsuzca riske atmaktan çekinmediği belirtilerek, ortaya çıkabilecek durumun tek sorumlusunun, “Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir kapsamlı çözümün tesisi için çaba sarf etmesi gerekirken Ada’nın yegane sahibi gibi davranmaktan vazgeçmeyerek ısrarla tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam eden Kıbrıs Rum tarafı olacağı” ifade edilmişti. 

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