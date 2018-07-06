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Rumlar bile inanmadı! Türkler bunu kabul etmez

Rumlar bile inanmadı! Türkler bunu kabul etmez

Avrupa Birliği, vizesiz seyahatler için Türkiye'ye "Kıbrıs'ı tanıma" şartı getirdi. Bu şartın yerine geleceğine Rumlar bile inanmadı.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 18:22 - Güncelleme: 06-07-2018 18:22

Üyelik için Türkiye'yi yıllardır oyalayan Avrupa Birliği, vizesiz seyahat konusunda da ikiyüzlü bir tavır içerisinde. Vizesiz seyahate engel olmak için Türkiye'nin önüne birçok engel süren AB, son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tanınmasını istedi.

Türkiye tarafından kabul edilemeyecek bu şart, Rum medyasında da geniş yer buldu.

"BU ŞARTIN YERİNE GELMESİ İMKANSIZ"

Politis Gazetesi'nde çıkan haberde, AB'nin Türkiye'ye yapacağı baskılara rağmen bu şartın yerine getirilmeyeceği ifade edildi.

Gazete, Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu'nun bu isteğini kabul etmesini "imkansız" olarak nitelendirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kırçıl 06 Temmuz 2018 19:43 ab yi idare eden zavallılar savaş meydanında kazanılanların, keyfe keder isteklerle kaybedileceği gafletine düşmüşler. Türk milleti zaten avrupada, onların tepinmeleri boşuna. Onların zırvalarını dinleyip kabul edecek bir idareci bu memlekette yok!!! Çok uğraştılar isteklerini kabul edecek bir idareci seçtirmek için, Allah c.c. çok,çok şükürler olsun ki izin vermedi.

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