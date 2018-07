Rumen şarkıcı İnna, tatilcileri coşturdu

Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleşen konserine 'Be My Lover' şarkısı ile başlayan İnna'yı, yaklaşık 2 bin kişi izledi. 4 dansçının eşlik ettiği İnna, 'Sun is Up' şarkısı ile konserine devam etti. İnna konserini 'Hot' şarkısı ile sürdürüp, Bodrumluları coşturdu. Konseri izleyenler, şarkıya alkışlarla eşlik etti. İnna'nın, Ajda Pekkan'ın 'Yaz Yaz Yaz' isimli şarkısının sözlerini unutmamak için sahneye sözlerin olduğu bir kağıt yapıştırdığı dikkat çekti.