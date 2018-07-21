Rumen şarkıcı İnna, tatilcileri coşturdu

Bodrum'da özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen 'Bodrum Yaz Konserleri' kapsamında, dünyaca ünlü Rumen şarkıcı İnna, sevenleriyle buluştu. Konser öncesinde basın mensuplarına röportaj veren İnna, "Bodrum'u seviyorum, Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri değil mi? Türkiye'de 1 numara İstanbul, 2 numara Bodrum. İzmir ve Ankara'yı da seviyorum, diğer tüm şehirleri seviyorum. Bu gecenin güzel olacağına düşünüyorum. İstanbulluları seviyorum tabii ki, inanılmazlar. Konser öncesinde yüzdüm. Paparazziden korkmuyorum. Umarım paparazzi çok olur yakınımda. Yarınki (cumartesi) konserimiz Çeşme'de olacak. İlk kez Çeşme'ye gideceğim. Gitmek için sabırsızlanıyorum. Türkiye'de olmayı ve Türkiye'yi keşfetmeyi seviyorum" dedi. Beslenmesine dikkat ettiğini belirten İnna, Türkiye'de salata ve çorba yediğini, kebap yemediğini, çünkü formuna dikkat ettiğini söyledi.