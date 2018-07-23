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Rum sındığı savaşı hangisi Atatürk öyle nitelendirmişti KPSS 2018 sorusu

Rum sındığı savaşı hangisi Atatürk öyle nitelendirmişti KPSS 2018 sorusu

Bugün 2 oturumla yapılan KPSS lisans sınavı sona erdi. Binlerce memur adayı 130 dakika boyunca sorulara doğru yanıtı vermek için ter döktü. KPSS sınavında çıkan sorulardan biri de Atatürk'ün Rum Sındığı Savaşı olarak nitelendirdiği savaş hangisidir sorusu oldu. Peki Rum Sındığı Savaşı nerede oluştur cevabı...

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 00:01 - Güncelleme: 23-07-2018 00:01

Rum Sındığı Savaşı hangi savaşa verilen isimdir sorusu bugün yapılan KPSS sınavında cevabı en çok aranan sorulardan biri oldu. 22 Temmuz KPSS lisans oturumları sona erdi. Şimdi binlerce memur adayı KPSS sınavı soru cevaplarına kilitlendi. KPSS sınavı genel kültür bölümünde sorulan Rum Sındığı Savaşı hangi savaşa verilen isimdir sorusunun cevabı merak edildi. İşte cevabı...

Rum Sındığı Savaşı hangi savaşa verilen isimdir? Türk topçusunun 26 Ağustos sabahı saat 04:30’da ateş açması ile taarruz başladı. Başkomutan, Genelkurmay Başkanı ve Cephe Komutanı Kocatepe’den taarruzu izliyorlardı. 26 Ağustos günü düşmana ait önemli birkaç tepe ele geçirildi. 27 Ağustos’tan itibaren düşman geri çekilmeye başladı. Türk kuvvetleri üstünlüğü ele geçirdiler. Yunan ordusu çekilirken etrafı ateşe vermeye başladı. Bu iki gün içinde Yunanlıların 4-5 tümeni yenildi. Yunanlılar’ın Eskişehir cephesinde bulunan kuvvetli birliklerinin, savunma cephesi kurmalarına fırsat vermemek için süvari birlikleri, gerilere sarktılar ve Dumlupınar yolunu tıkadılar. Çember içine alınan Yunan Ordusu’nun 5 tümeni, bizzat Başkomutan tarafından yönetilen bir savaş sonunda, çok ağır şekilde yenilerek teslim oldu. Kurtulan Yunan kuvvetleri panik halinde İzmir’e doğru kaçmaya başladılar. 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da düşman kuvvetlerinin imhası ile sonuçlanan bu meydan savaşına İsmet Paşa 31 Ağustos’ta, “Başkumandan Meydan Savaşı” adını verdi. M. Kemal bu savaşa “Rum Sındığı” adını vermişti.

Mustafa Kemal Atatürk Sırp Sındığı Savaşı’na gönderme yapmıştır. Atatürk aslında Afyon ovalarında şahlanan ordunun Sırp Sındığı Savaşında şahlanan ordu ile aynı ordu olduğuna da güzel bir gönderme yapmıştır.

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