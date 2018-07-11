Ruhsar Pekcan: Bakan olacağımı 15.00'te öğrendim

Yeni kabinenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ruhsar Pekcan, nasıl bakan olduğunun detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Bakanlar Kurulu listesinde en çok dikkat çeken isimlerden birisi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan oldu.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk attığı twitle Ruhsar Pekcan'ın bakan olduğunu havalimanında öğrendiğini paylaşmıştı. Yeni kabinenin Ticaret Bakanı olan Ruhsar Pekcan, büyük ilgi gören sürecin detaylarını Vahap Munyar'a anlattı.

BAKANLIK TELEFONU SAAT 15'TE GELDİ

Külliye’ye davet edildiğinde, TOBB’daki görevi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi törenine davet edildiğini düşündüğünü söyleyen Pekcan, Ticaret Bakanı olacağının ise kendisine saat 15.00’te bildirildiğini belirtti.

AİLESİYLE BİLE PAYLAŞMADI

Bakanlık teklifini o dakikalarda ailesiyle bile paylaşmadığını ifade eden Pekcan, ''Ben kimseye söylemesem de telefonum aralıksız çalmaya başladı. Havalimanında da susmak bilmedi. Kimseye net birşey söyleyemedim. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı’ndan arandığını vurguladı: Ben sayın Cumhurbaşkanımızın kabineyi açıklarken bizleri tek tek anons edip, sahneye çağıracağını bilmiyordum. Kimse de böyle bir bilgi vermemişti. O nedenle Ankara’dan ayrılmak üzere havalimanına gitmiştim. Gelen telefon üzerine yeniden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne döndüm. Cumhurbaşkanımızın kabineyi tanıttığı toplantıya da katıldım.'' dedi.

ŞAŞIRTAN TELEFON TRAFİĞİ

Telefonuna gelen çağrılara da dikkat çeken Pekcan, ''Saat 15.00’ten sonra telefonum susmak bilmedi. Açıklama yapılmadan önce nasıl isimler bu kadar yayıldı anlamadım.'' diyerek şaşkınlığını belirtti.