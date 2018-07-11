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Ruhsar Pekcan: Bakan olacağımı 15.00'te öğrendim

Ruhsar Pekcan: Bakan olacağımı 15.00'te öğrendim

Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan havaalanında kendisine gelen bakanlık telefonunun detaylarını paylaştı. Külliye'ye TOBB'daki görevi nedeniyle davet edildiğini düşündüğünü belirten Pekcan, bakan olacağını ise saat 15.00'te öğrendiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 10:20 - Güncelleme: 11-07-2018 10:20

Yeni kabinenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ruhsar Pekcan, nasıl bakan olduğunun detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Bakanlar Kurulu listesinde en çok dikkat çeken isimlerden birisi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan oldu.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk attığı twitle Ruhsar Pekcan'ın bakan olduğunu havalimanında öğrendiğini paylaşmıştı. Yeni kabinenin Ticaret Bakanı olan Ruhsar Pekcan, büyük ilgi gören sürecin detaylarını Vahap Munyar'a anlattı.

BAKANLIK TELEFONU SAAT 15'TE GELDİ
Külliye’ye davet edildiğinde, TOBB’daki görevi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi törenine davet edildiğini düşündüğünü söyleyen Pekcan, Ticaret Bakanı olacağının ise kendisine saat 15.00’te bildirildiğini belirtti.

AİLESİYLE BİLE PAYLAŞMADI
Bakanlık teklifini o dakikalarda ailesiyle bile paylaşmadığını ifade eden Pekcan, ''Ben kimseye söylemesem de telefonum aralıksız çalmaya başladı. Havalimanında da susmak bilmedi. Kimseye net birşey söyleyemedim. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı’ndan arandığını vurguladı: Ben sayın Cumhurbaşkanımızın kabineyi açıklarken bizleri tek tek anons edip, sahneye çağıracağını bilmiyordum. Kimse de böyle bir bilgi vermemişti. O nedenle Ankara’dan ayrılmak üzere havalimanına gitmiştim. Gelen telefon üzerine yeniden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne döndüm. Cumhurbaşkanımızın kabineyi tanıttığı toplantıya da katıldım.'' dedi.

ŞAŞIRTAN TELEFON TRAFİĞİ
Telefonuna gelen çağrılara da dikkat çeken Pekcan, ''Saat 15.00’ten sonra telefonum susmak bilmedi. Açıklama yapılmadan önce nasıl isimler bu kadar yayıldı anlamadım.'' diyerek şaşkınlığını belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mniksek 11 Temmuz 2018 10:44 HAYIRLI OLSUN ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN MEMLEKETE HAYIRLI İŞLER YAPIN AMA ASLA MİLLİ OLMAKTAN UZAK KALMAYIN, MİLLİ OLMAYANLARIN KİMLERE HİZMET ETTİKLERİ ORTADA...

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Ruhsar Pekcan
RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

Ticaret Bakanı olan Ruhsar Pekcan kimdir, aslen nereli? Karon Mühendislik şirketinin sahibi olan Ruhsar Pekcan'ın yaşamına dair kesitler içeren biyografisi: Ruhsar Pekcan aslen Manisalı.1958 doğumlu olan Pekcan evli ve iki çocuk an

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