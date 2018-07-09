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Ruhi Ersoy kimdir aslen nereli evli mi eşi kim kaç çocuğu var

Ruhi Ersoy kimdir aslen nereli evli mi eşi kim kaç çocuğu var

Ruhi Ersoy 1972 doğulu, Osmiye'lidir. Yeni kabine sonrası adı sıklıkla geçen Ruhi Ersoy kimdir merak ediliyor. Ruhi Ersoy'un biyografisi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 15:34 - Güncelleme: 09-07-2018 15:34

Ruhi Ersoy, 2 Aralık 1972 yılında Osmaniye’de dünyaya gelen Ruhi Ersoy Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur.  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora çalışmasını bitirdi.

Ruhi Ersoy, Kayseri’de Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğine başladı. Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. MHP 10. Olağan Kurultayında MYK Üyesi seçildi. Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Divan Başkan Yardımcılığına getirildi.

RUHİ ERSOY EVLİ Mİ EŞİ KİM; Ruhi Ersoy'un özel hayatına dair pek bir şey bilinmese de, iyi derecede İngilizce bilen Ruhi Ersoy, evli ve iki çocuk babasıdır.

Oy kullanmaya giderken, annesi ile birlikte giden Ruhi Ersoy, Twitter hesabından bu fotoğrafı paylaşmıştı.

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