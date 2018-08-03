Ruhani'nin seçim vaadi Ali Hamaney'e takıldı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, reformist kimlikleriyle tanınan muhalif liderler Mehdi Kerrubi ve Mir Hüseyin Musevi'nin ev hapislerinin kaldırılma talebini reddettiği öne sürüldü.

İran'da yayın yapan ve Kerrubi'ye yakınlığıyla bilinen "sahamnews" adlı internet sitesinin iddiasına göre, Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin talebine karşılık, "Ülkede ortadan kaldırılması gereken daha önemli sorunlar var. Hükümet ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi bu sorunların takipçisi olmayı istemelidir." dedi.

Kerrubi'nin oğlu Hüseyin Kerrubi, geçen hafta "ensafnews" adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin muhalif liderlere ev hapsini kaldırma kararı aldığını duyurmuştu.

Söz konusu bilginin ismini açıklamadığı yetkili biri tarafından kendisine iletildiğini aktaran Kerrubi, konunun İran lideri Hamaney'in masasında olduğunu ifade etmişti.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsine mahkûm edilmişti.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.

RUHANİ'NİN SEÇİM VAADİYDİ

Haziran 2013'te göreve gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin seçim vaatlerinden biri de ev hapsinin kaldırılmasıydı.