  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ruhani'nin seçim vaadi Ali Hamaney'e takıldı

Ruhani'nin seçim vaadi Ali Hamaney'e takıldı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, muhalif liderler Mehdi Kerrubi ve Mir Hüseyin Musevi'nin ev hapislerinin kaldırılma talebini reddettiği iddia edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-08-2018 16:02 - Güncelleme: 03-08-2018 16:02

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, reformist kimlikleriyle tanınan muhalif liderler Mehdi Kerrubi ve Mir Hüseyin Musevi'nin ev hapislerinin kaldırılma talebini reddettiği öne sürüldü.

İran'da yayın yapan ve Kerrubi'ye yakınlığıyla bilinen "sahamnews" adlı internet sitesinin iddiasına göre, Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin talebine karşılık, "Ülkede ortadan kaldırılması gereken daha önemli sorunlar var. Hükümet ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi bu sorunların takipçisi olmayı istemelidir." dedi.

Kerrubi'nin oğlu Hüseyin Kerrubi, geçen hafta "ensafnews" adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin muhalif liderlere ev hapsini kaldırma kararı aldığını duyurmuştu.

Söz konusu bilginin ismini açıklamadığı yetkili biri tarafından kendisine iletildiğini aktaran Kerrubi, konunun İran lideri Hamaney'in masasında olduğunu ifade etmişti.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsine mahkûm edilmişti.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.

RUHANİ'NİN SEÇİM VAADİYDİ
Haziran 2013'te göreve gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin seçim vaatlerinden biri de ev hapsinin kaldırılmasıydı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ruhani'nin seçim vaadi Ali Hamaney'e takıldı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro