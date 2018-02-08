Ruhani'den Türkiye'ye: "Biz hazırız"

Ruhani'den Türkiye'ye:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden "Bölge için Türkiye'yle daha geniş işbirliği yapmaya hazırız" dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, ülkesinin bölge sorunlarının çözümü ve kaygıların giderilmesi konusunda Türkiye'yle daha geniş işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

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Ruhani'den Türkiye'ye:

İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ruhani, ABD ve İsrail'in bölgedeki sorunların bitmesini istemediğini savunarak, "Günümüzde bazıları bölgedeki coğrafi sınırları değiştirmeye çalışıyor. Kuzey Irak'ta başarısız olan bu güçler şimdi Suriye'nin kuzeyinde bu komployu uygulamaya çalışıyor" dedi.

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Ruhani'den Türkiye'ye:

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bu ülkedeki terörizmin bitmesinin önemine değinen Ruhani, "Suriye'de huzur sağlanırsa bölge ülkeleri de kendilerini güvende hisseder. Bu konuda İran, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliği büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

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Ruhani'den Türkiye'ye:

İkili ekonomik ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Ruhani, ülkesinin enerji alanında Türkiye'yle var olan ilişkileri genişletmeği istediğini ve konuda Türk işadamların İran'daki petrol ve doğalgaz sahalarında yatırım yapmasını olumlu karşılayacaklarını kaydetti.

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