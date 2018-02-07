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Ruhani'den orduya ilginç çağrı! Elinizde ne var ne yoksa satın!

Ruhani'den orduya ilginç çağrı! Elinizde ne var ne yoksa satın!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu zor durumdan çıkması için İran ordusu ve Devrim Muhafızları'nın özellikle enerji ve ticari varlıklarını elden çıkarmaları çağrısı yaptı.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 14:52 - Güncelleme: 07-02-2018 14:52

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye göre ülkenin zor durumdaki ekonomisini kurtarmak için ABD yaptırımlarının hedefi olan Devrim Muhafızları ile İran ordusunun elindeki enerji ve ticaret varlıklarını elden çıkarması gerekiyor. Sputnik'in aktardığına göre dün başkent Tahran'daki bir basın konferansında konuşan Ruhani sadece ordunun değil hükümet görevlilerinin de ticari işlerini sonlandırması gerektiğini belirtti.

ÜLKE EKONOMİSİNİ KURTARMANIN TEK YOLU: Ruhani açıklamasında "Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu değil tüm hükümet sektörleri, bankalar dahil, ticari holdingleri elden çıkarmalı. Bu ülkenin ekonomisini kurtarmanın tek yolu. Hükümet görevlileri, STK'lar, silahlı kuvvetler ve diğerleri de ticari işlerini elden çıkarmalı" ifadelerini kullandı. İran'da Devrim Muhafızları'na ait birçok yerel şirket bulunuyor.

DEVRİM MUHAFIZLARI HOLDİNG GİBİ: Devrim Muhafızları’nın askeri görevlerinin dışına çıkarak ekonomik faaliyete başlaması 1980-88 İran-Irak savaşının ardından oldu. Devrim Muhafızları’nın eski başkomutanı Muhsin Rızai’ye göre 1989’da dönemin Cumhurbaşkanı Ekber Haşimi Rafsancani Devrim Muhafızları’nın ellerindeki imkânları ülkenin yeniden inşasında kullanmasını istemiş, ülkenin yeniden inşa dönemindeki bu süreç belli başlı siyasi aktörler tarafından olumlu karşılanmıştı.

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