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Ruhani'den internet itirafı: Yanlış yaptık

Ruhani'den internet itirafı: Yanlış yaptık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede internete yönelik kısıtlamaları eleştirerek, "İnternete engel koyarak yanlış yaptık." dedi.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 12:19 - Güncelleme: 21-01-2019 12:19

Başkent Tahran'da İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ve bakanlık yöneticileriyle bir araya gelen Ruhani, ülkedeki internet yasaklarını eleştirdi. 

Birçok sosyal mecra ve internet sitesine erişim yasağı getirilmesine tepki gösteren Ruhani, "Gökyüzünden yetkilendirildiğimizi ve buna göre yeryüzündekiler hakkında emirler çıkarabileceğimizi zannediyoruz. Ancak böyle bir şey yok." diye konuştu.

KAMUOYU İRADESİNE KARŞI SAVAŞAMAYIZ
Yeni teknolojilerde birçok faydaya karşı sınırlı tehlikelerin de olduğunu söyleyen Ruhani, gelişen teknolojinin halkın yaşamından koparılamayacağını belirterek, "Halkın genel taleplerine karşı mücadele etmek ne doğrudur, ne yasaldır ne de meşrudur. Kamuoyu iradesine karşı savaşamayız. Teknolojiye ve yeni gelişmelere karşı direnmek geride kalmış bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı. 

"İnternete engel koyarak yanlış yaptık." diyen Ruhani, bir talimatla her şeyi yasaklayabileceklerini düşündüklerini ancak insanların filtre kırıcı programlarla bu engellemeleri aştığını ve alınan yasakların başarısız olduğunu söyledi.

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Kaynak : AA

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