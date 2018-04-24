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Ruhani'den ilgi çeken Türkçe açıklaması

Ruhani'den ilgi çeken Türkçe açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Türkçe bu toprakların iftihar vesilesi ve kokulu çiçeklerindendir.' dedi. Açıklamanın İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Yunusi'nin iki gün önce 'Azeriler Türkçe konuşan Farstır.' sözlerinden sonra gelmesi dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 15:53 - Güncelleme: 24-04-2018 15:53

İran Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, ziyaret ettiği Tebriz kentindeki Tahti Stadyumu'nda halka hitap eden Ruhani, ülkesinde Türkçenin yaygınlaştırılmasının önemine değindi. Ruhani, Türkçe için gerekli kitapların basılması talimatı verdiğini belirterek, "Çünkü Türkçe bu toprakların iftihar vesilesi ve kokulu çiçeklerindendir. Biz de bu vatanla bu halkla bu topraklarla iftihar etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Büyük bir kısmı kuruyan bölgedeki Urumiye Gölü'yle ilgili çalışmaları da anlatan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, hükümetin çabaları sayesinde gölün yeniden canlandırılacağını söyledi. Ruhani, "Geçen yıl, güvenlik, özgürlük, huzur ve kalkınma vaadinde bulunmuştuk. Bugün Azerbaycan halkına Urumiye Gölü, Türk Dili ve Kültürü, spor ve Traktör Sazi takımı için verdiğimiz vaatlerin arkasında duruyoruz." dedi.

Yunusi'nin tepki çeken sözleri
Ruhani'nin açıklamaları, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Yunusi'nin iki gün önce "Azeriler Türkçe konuşan Farstır." şeklindeki sözlerine meclisteki Türk kökenli vekillerin tepkisinin ardından geldi.

Cuma günü de İran'ın Rusya'ya Farsça ve Rusçanın karşılıklı olarak iki ülkedeki okullarda "ikinci dil" olarak öğretilmesi teklifinde bulunması İranlı Türklerin tepkisine neden olmuştu.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Nisan 2018 16:00 İRAN İRAN İRAN KARIŞMAK İÇİN BAHANE YARATMA İRAN AKILLI OL TÜRKÜ TANI İRAN..

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