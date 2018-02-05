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Ruhani: "ABD, 'vicdansız ikiyüzlülük' sergiliyor!"

Ruhani: "ABD, 'vicdansız ikiyüzlülük' sergiliyor!"

ABD'nin yeni nükleer doktrinini değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Washington'u 'vicdansız ikiyüzlülük' içinde olmakla suçladı.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2018 22:11 - Güncelleme: 05-02-2018 00:11

İRAN merkezli Mehr haber ajansının aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'un nükleer silahlar konusunda çelişkili bir tutum sergilediğini kaydederek "Kitle imha silahları kullanımını insan suçu olarak gören ve dünyadaki tüm kimyasal silahların imhası konusunda ısrar eden ABD'liler, rakiplerine karşı kullanmak için nükleer deposunu modernize etme amacıyla silahlanma yarışına girdi" dedi.

"Bu durumdaki bir ülke, barış, dostluk ve barışçıl yaşam vaktinin geldiğini ve savunma gücüne gerek olmayacağını söyleyebilir mi?" sorusunu yönelten Ruhani, ABD'nin vicdansız ikiyüzlülükle Rusya'ya nükleer silah tehdidinde bulunduğunu vurguladı.

Pentagon, önceki gün yeni ABD Nükleer Doktrini'ni yayınlamıştı. Doktrinde ABD'nin, nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleer silah sayısını azaltma taahhüdünü üzerine aldığı belirtilmişti.

Doktrinde ABD'nin Rusya ve Çin'i düşman olarak görmek istemediği ve bu ülkelerle istikrarlı ilişkiler kurmaya çalıştığı ifade edilmişti.

Belgede, "ABD, Rusya ve Çin'i düşman olarak değerlendirmek istemiyor ve onlarla istikrarlı ilişkiler arıyor" denmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Penaber 04 Şubat 2018 23:28 Dogru ,sizde şeytan ve fesatsınız

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