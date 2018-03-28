Rüçhan Çalışkur kimdir aslen nereli Avlu dizisi Nilgün Demir bayan otorite!

Rüçhan Çalışkur kimdir Avlu dizisi Nilgün Demir performansı ile yine olay oldu. Star Tv'de bugün ekrana gelen Avlu dizisinde Murat'ın ablası Nilgün Demir'e hayat veren isim izleyiciden tam not aldı. Avlu dizisi Nilgün Demir, Murat'ın ablası. Varı yoğu annesi gibi büyüttüğü kardeşi Murat'tır. Hayatının merkezi olan Murat tek varlığıdır. Bu yüzden Hakan üzerinde inanılmaz bir otoritesi var.

RUÇKAN ÇALIŞKUR KİMDİR: 01 Şubat 1954 tarihinde İstanbul'da doğan ünlü oyuncu kısa süre sonrasında eğitimini almak için Ankara’ya taşındı. Burada Ankara Devlet Tiyatrosu’nda eğitim alarak kariyerine adım attı. Rüçhan Çalışkur Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü başarılı bir şekilde bitirerek buradan mezun olmuştur. 1979 senesinde ise Devlet Tiyatroları kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu burada uzun süredir tiyatro oyunculuğu yaptı. Farklı farklı tiyatro oyunlarında sayısız rol alan ünlü oyuncu ilk defa sinemacılık kariyerine 2003 senesinde adım attı. Bu sene itibari ile dizi filmlerde ve sinema filmlerinde rol almaya başlamıştır.

Başarılı tiyatro ve sinema oyuncusu aynı zamanda seslendirme sanatçılığını da yapmıştır. Çok sayıda yabancı filmin Türkçe seslendirmesini yapan Rüçhan Çalışkur, Robin Hood, Titanik, Avatar ve Örümcek Adam gibi filmlerin Türkçe dublajında görev almıştır. Günümüzde hali hazırda oyunculuk kariyerine devam eden ünlü oyuncu kısa süre içerisinde yayınlanacak olan Kalp Atışı isimli televizyon dizisinde rol alacak. 2012 yılında 1. YEFA Ödülleri tarafından en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüşmüştür. Ayrıca 23. İstanbul Film Festivali’nde (2004 yılında) de en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi olmuştur. Bulutları Beklerken isimli projede rol alarak başarılı bir oyun sergileyerek bu ödüle layık görülen oyuncu başarılı bir şekilde kendini geliştirerek günümüzde de adından sıkça söz ettirir hale gelmiştir.

NİLGÜN DEMİR – Ruçkan Çalışkur: Hakan’ın ablası. Genç yaşta kaybettikleri annesinin yerine kendini koyup oğlu gibi büyütmüş kardeşini. Bu yüzden Hakan üzerinde inanılmaz bir otoritesi var.

AVLU KONUSU NEDİR: Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA İDDİALI İSİM: Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı , Şebnem Dönmez ve Rüçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.

YÜKSEL AKSU KİMDİR: Yüksel Aksu kimdir, Dondurmam Gaymak filminin yönetmenidir.

Yüksel Aksu, 1966 yılında Muğla‘nın Ula ilçesinde doğmuştur. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sin mezun oldu. Aynı okulda yüksek lisansını tamamladı.

Yüksel Aksu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde dersler verdi.

1997 yılında başrollerinde Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey‘in oynadığı “İnce İnce Yasemince” adlı televizyon dizisinde yönetmenlik yaptı.

1999 – 2001 yılları arasında yapımcılığını Osman Yağmurdereli‘nin yaptığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu, Nihat Durak, Emine Karagüllü ekibinin yaptığı “Yılan Hikayesi” adlı dizide Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer, Çetin Tekindor, Süleyman Turan, Emre Kınay, Nail Kırmızıgül, Hakan Bilgin, Ferhat Yılmaz, Bülent Şakrak, Görkem Yeltan, Bülent Polat gibi oyuncular oynadı.

2005 yılında yapımcılığını yaptığı, senaryosunu yazığı “Dondurmam Gaymak” filminin yönetmenliğini yaptı. Filmde sadece profesyonel oyuncu olarak Turan Özdemir oynarken oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşturuldu. Bu film ile de birçok ödül aldı.

2011 yılında senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı “Entelköy Efeköy’e Karşı” filminde başrollerde Şahin Irmak oynadı.

2015 yılında başrolünde Cem Yılmaz‘ın oynadığı “İftarlık Gazoz” filminin senaryosunu yazdı ve yönetmenliğini yaptı.