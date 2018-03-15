RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den yeni klipte dikkat çeken önlem

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Hadise'nin Sıfır Tolerans şarkısının klibini yayınlayan kanallara ceza vermiş bunun üzerine de kanallar klibi yayınlamayı bırakmıştı. Hadise bu karara itiraz etmiş ve klibini savunmuştu.

Ünlü şarkıcı, yeni klibinde ise montla kamera karşısına geçti. Sözü Gökhan Şahin'e, müziği Emrah Karaduman'a ait Farkımız Var adlı şarkıya klip çeken Hadise, klip boyunca montunu üzerinden çıkarmadı.

Hadise'nin yeni klibinde boydan detayların az olup, pantolon giymesi de sosyal medyada dikkat çeken diğer bir konu. Ayrıca Hadise'nin klibinde erkek modellerin yer almaması da diğer bir detay.

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