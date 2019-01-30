RTÜK cezası kesinleşti FOX Ana Haber şok! Yerine ne yayınlanacak?

RTÜK tebligatı ve durdurulan yayınların yerine yayınlanacak olan ikame yayın kasetlerini gönderdi. RTÜK, Halk TV’de yayınlanan Halk Arenası ve FOX’ta Fatih Portakal’ın sunduğu FOX Ana Haber programına verilen cezayı onayladı.
Böylelikle, 1 Şubat - 8 - 15 Şubat tarihlerinde Yılmaz Özdil’in katıldığı Halk Arenası programı nedeniyle verilen 3 program durdurma ve 22 Şubat - 22 Mart arasında ise Müjdat Gezen ile Metin Akpınar’ın katıldığı program nedeniyle verilen 5 program durdurma uygulanacak.
RTÜK tebligatı ve durdurulan yayınların yerine yayınlanacak olan ikame yayın kasetlerini gönderdi.
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