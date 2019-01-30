RTÜK cezası kesinleşti FOX Ana Haber şok! Yerine ne yayınlanacak?

RTÜK, Halk TV’de yayımlanan Halk Arenası ve Fox TV’de Fatih Portakal’ın sunduğu ana haber programına verilen cezayı onayladı.

RTÜK tebligatı ve durdurulan yayınların yerine yayınlanacak olan ikame yayın kasetlerini gönderdi. RTÜK, Halk TV’de yayınlanan Halk Arenası ve FOX’ta Fatih Portakal’ın sunduğu FOX Ana Haber programına verilen cezayı onayladı.



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Böylelikle, 1 Şubat - 8 - 15 Şubat tarihlerinde Yılmaz Özdil’in katıldığı Halk Arenası programı nedeniyle verilen 3 program durdurma ve 22 Şubat - 22 Mart arasında ise Müjdat Gezen ile Metin Akpınar’ın katıldığı program nedeniyle verilen 5 program durdurma uygulanacak.



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4-5-6 Şubat tarihlerinde de Fatih Portakal ana habere verilen yayın durdurma nedeniyle yayın yapamayacak. Twitter

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