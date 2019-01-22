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RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya istifa etti süpriz kararın sebebi ailesi

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya istifa etti süpriz kararın sebebi ailesi

RTÜK'ten gelen son dakika haberi beklenmedik oldu, Başkanı İlhan Yerlikaya'nın, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 11:47 - Güncelleme: 22-01-2019 11:47

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yerlikaya, annesinin geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşamını sürdürmesi ve sağlık sorunları olan babasının rahatsızlığının artması sebebiyle 25 Kasım 2015'ten beri yürüttüğü başkanlık görevinden ayrıldı.

EN YAŞLI RTÜK ÜYESİ
"En yaşlı RTÜK üyesi" sıfatıyla Arif Fırtına'nın başkanlığında yarın yapılacak haftalık Üst Kurul toplantısının birinci gündemi, başkanlık seçimi olacak. Kurul üyeleri kendi aralarından başkan ve başkanvekili seçecek. 

Yerlikaya'nın RTÜK üyeliği ise devam edecek.

İLHAN YERLİKAYA KİMDİR?
İlhan Yerlikaya 1960'da Konya'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Uzman Yardımcısı olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi'nde Basın Tarihi alanında doktora yapan İlhan Yerlikaya, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak görev aldı.

Kırıkkale Üniversitesi iiBF'de Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı yapan İlhan Yerlikaya, Dekan Yardımcılığının yanı sıra iiBF Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. İlhan Yerlikaya, Erciyes Üniversitesi iletişim Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevini yürüttü.

TBMM tarafından iki kez RTÜK Üyeliğine seçilen İlhan Yerlikaya, İngilizce ve Arapça biliyor. İlhan Yerlikaya, evli ve 5 çocuk babasıdır.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • rte 22 Ocak 2019 12:19 adalaetsizligi icini yidirememistiri

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