RTÜK adeta bombaladı! Peşi sıra hepsinin biletini kesti

Kanal D ayrıca "Gelinim Mutfakta" isimli bir başka programındaki gelin-kaynana atışmaları nedeniyle de RTÜK'ten ceza aldı. Hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Fatih Ürek'in üstlendiği yarışma programında gelinler ve kaynanalar arasında sürekli karşılıklı suçlamalar ve tartışmalara yer verilmesinin "olumsuz örnek" oluşturacağını değerlendiren Üst Kurul, söz konusu program için de kanala idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.







