RTÜK adeta bombaladı! Peşi sıra hepsinin biletini kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'dan ceza yağdı. Olumsuz örnek oluşturabilecek programları cezalandıran RTÜK'ün hedefinde Gelinim Mutfakta, Magazin D, Fatih Portakal gibi isimler yer aldı. İşte RTÜK cezaları.

RTÜK adeta bombaladı! Peşi sıra hepsinin biletini kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan "Gelinim Mutfakta" adlı programda gelinler ve kaynanalar arasında sürekli karşılıklı suçlamalar ve tartışmalara yer verilmesinin "olumsuz örnek" oluşturması nedeniyle kanala idari para cezası uyguladı.

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RTÜK adeta bombaladı! Peşi sıra hepsinin biletini kesti

RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında magazin içerikli programlardaki aile yapısını zedeleyen, topluma olumsuz örnek oluşturan yayınlar ele alındı. Bu kapsamda "Magazin D Cumartesi" isimli programda sunucu Murat Başoğlu'nun boşandığı eski eşi Hande Bermek'i öptüğü görüntülerin ekrana getirilmesinin Türk aile yapısını, toplumsal değerleri zedelediği ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği kanaatine varan Üst Kurul, Kanal D'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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RTÜK adeta bombaladı! Peşi sıra hepsinin biletini kesti

Kanal D ayrıca "Gelinim Mutfakta" isimli bir başka programındaki gelin-kaynana atışmaları nedeniyle de RTÜK'ten ceza aldı. Hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Fatih Ürek'in üstlendiği yarışma programında gelinler ve kaynanalar arasında sürekli karşılıklı suçlamalar ve tartışmalara yer verilmesinin "olumsuz örnek" oluşturacağını değerlendiren Üst Kurul, söz konusu program için de kanala idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.



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RTÜK adeta bombaladı! Peşi sıra hepsinin biletini kesti

Programda gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışırken kayınvalideleri de yapılan yemekleri puanlıyor.

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