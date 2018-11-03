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Royole ilk ekranı katlanabilen akıllı telefonunu tanıttı!

Royole ilk ekranı katlanabilen akıllı telefonunu tanıttı!

Çinli firma Royole, katlanan ekran teknolojisi yarışında bir adım öne geçti ve ilk katlanabilen akıllı telefonu duyurdu. İşte detaylar!

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 04:23 - Güncelleme: 03-11-2018 04:23

Çinli firma Royole, katlanan ekran teknolojisi yarışında bir adım öne geçti ve ilk katlanabilen akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazır olduklarını duyurdu.

Merkezi ABD'nin teknoloji merkezi olan Califorina'da bulunan ancak kökleri Çin 'e dayanan Royole, FlexiPai adını verdiği yeni telefonunu Pekin'de düzenlenen lansmanla tanıttı. Ekran açık haldeyken 7,8 inç (19,8 cm) ebatlarında.

Ancak kapalı haldeyken üç farklı küçük ekran işlevi görebiliyor. Ön yüz, arka yüz ve katlanan bölümdeki ekranlar, aynı anda farklı görüntüleri yansıtabiliyor. Royole Telefon katlanmış haldeyken, sırt kısmındaki küçük ekran gelen uyarıları gösterebiliyor.

Sadece 6 yıl önce kurulmuş olan Royole, bugünden itibaren yeni telefonlar için Çin'de ön siparişler almaya başlayacağını açıkladı. Telefonun fiyatı ise teknik özelliklerine bağlı olarak 1290 dolar ile 1863 dolar arasında değişiyor.

Güney Koreli Samsung ya da Çinli Huawei'nin katlanabilir ekranlı telefonları piyasaya süren ilk şirketler olması bekleniyordu. Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisinde kat ettiği ilerlemeleri 7 Kasım'da ABD'nin San Francisco kentinde düzenleyeceği ürün tanıtım toplantısında açıklayacağı yönünde beklentiler oluşmuştu.

Telefonun bir diğer alışılmadık özelliği ise ağırlığı. 350 gram olan FlexiPai, hem son iPhone XS Max'ten, hem de Samsung Galaxy Note 9'dan yaklaşık yüzde 50 daha ağır. Ek olarak Royole, yeni telefonlarının 200.000 açma kapamaya kadar test edildiğini ve katlanabilir ekran özelliğinin yıllarca sorun çıkarmadan çalışabileceğini söylüyor.

Kaynak: Teknolojioku

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