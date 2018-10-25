Rota virüs nedir belirtileri ve tedavi yolları

2-3 yaş dönemine kadar çocuklarda yaygın olarak gözlenen rotavirüsüne bağlı bağırsak enfeksiyonu, ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. elmaelma.com'un haberine göre, tuvalet temizliğinde gösterilecek özene rağmen rotavirüs enfeksiyonuyla karşılaşmak mümkün. Araştırmalar, rotavirüs aşısının hastalık yükünü yüzde 75’e kadar düşürdüğünü gösteriyor

ÜLKEMİZDE OLDUKÇA YAYGIN BİR VİRÜS!

Rotavirüsü bütün dünyada, çocukluk çağında ishal ve kusmaya neden olan mide ve bağırsak enfeksiyonlarının en önemli etkenidir. Hemen hemen bütün çocuklar 2-3 yaşına kadar bu virüs nedeniyle hastalanırlar. Özellikle hijyen koşullarının iyi olduğu gelişmiş ülkelerde bakteriyel etkenler daha az görüldüğünden, rotavirüse daha sık rastlanır. Rotavirüsün başlıca bulaşma yöntemi dışkı yoluyladır. Oyuncakların, eşyaların, yiyecek ve içeceklerin paylaşımı ile virüs hızla dağılır.

VÜCUDUNU AŞIRI SU KAYBETMESİNE NEDEN OLUYOR!

Virüs ince bağırsaktaki hücreleri enfekte eder ve bu hücrelerde çoğalır.5 Rotavirüs enfeksiyonunun belirtileri, virüse maruz kalındıktan sonraki 48 saat içinde başlar. Kendiliğinden geçen sulu ishal şeklinde ortaya çıkabildiği gibi 39°C’ye çıkan ateş ve kusmanın eşlik ettiği ciddi sıvı kaybı yaratan ishal şeklinde de görülebilir. Rotavirüs enfeksiyonu şiddetli kusma ve ishal sonucu dehidrasyona yani vücudun aşırı su kaybetmesine neden olabilir. Bu durum özellikle küçük çocuklarda hastaneye yatışı ve damar içi tedavi alınmasını gerektirebilir.

HER YIL 440 BİN BEBEK HAYATINI KAYBEDİYOR!

Rotavirüs enfeksiyonu sonucu, her yıl 2 milyon bebek hastaneye yatmakta ve 440 binin üzerinde bebek hayatını kaybetmektedir.8 Elleri yıkamak ve temizlik, yayılımı önlemenin önemli bir yolu olmakla birlikte durdurmaya yeterli değildir.3

EN ETKİLİ YÖNTEM AŞI!

Yaşamın erken dönemindeki aşılama, şiddetli rotavirüs enfeksiyon ataklarını ve buna bağlı ölümleri önlemede en etkin yöntemdir. Bebekleri rotavirüs enfeksiyonuna karşı aşılayarak, rotavirüs hastalık yükü yüzde 75’ten fazla azaltılabilir. Rotavirüs aşıları, çoğu aşıdan farklı olarak, ağız (oral) yoluyla uygulanır ve enjeksiyon içermezler. Ağıza damlatılan aşı yutulur, enjeksiyon yapılmaz.

Rotavirüs aşıları 6. haftadan başlayarak en az 4 hafta arayla 2 doz olarak yani onuncu haftada tamamlanacak şekilde ya da 6. haftadan başlayarak dozlar arası en az 4 hafta olacak 3 doz olarak, en erken 14. haftada tamamlanacak şekilde uygulanabilir. Aşı, rotavirüs ishalinin önlenmesinde etkili bir yöntemdir.

BEBEĞİNİ ENFEKSİYONU KAPMIŞSA...

Rotavirüs enfeksiyonu olan bir bebeğin bakımından sorumlu kişilerin bebek bezini değiştirdikten sonra sabunlu suyla ellerini yıkaması, bebek bezini gıda hazırlanan yerlere yakın yerde değiştirmemesi, bebek bezini atmadan önce kapalı bir torbaya koyması ve bebek bezini değiştirdiği yeri çamaşır suyu vb. bir temizleyici ile silmesi enfeksiyonun yayılmasını önleyebilir.

Kaynak: elmaelma.com