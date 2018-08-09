Rosie Huntington Jason Statham çifti bir anda şaştı kaldı!

Rosie Huntington-Whiteley eşi Jason Statham'la birlikte yaşadığı bir enstantaneyi sosyal medya hesabından paylaştı. Rosie Huntington yaşadığı o an görenlerin içini ısıtacak cinstendi. 31 yaşındaki İngiliz model, aksiyon oyuncusu nişanlısı Jason Statham’ın (51) son filmi The Meg’in prömiyerine gitmek üzere hazırlandıktan sonra küçük oğullarının sürpriziyle karşılaştı.

Üç siyah-beyaz fotoğrafta, geçen yaz dünyaya gelen oğulları Jack’in fotoğraf çektirirken babasının bacaklarına sarılma anı görülüyor. Whiteley fotoğraflardan birini, “Babasının film prömiyeri. Seninle gurur duyuyorum Jason” mesajıyla paylaştı. 2010 yılından bu yana birlikte olan Whiteley ve Statham, 2016’da nişanlandı. Victoria’s Secret modeli olarak ünlenen Whiteley, Transformers: Ayın Karanlık Yüzü ve Mad Max: Fury Road filmleriyle oyunculuk kariyerine de adım attı.