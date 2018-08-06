Röntgende her şey görüntülendi! İçine soktuğu şişe mideden çıktı

Bir röntgen sonucu neler gösterebilir? Sandığınızdan daha çok şey. Dünyanın dört bir yanından gelen röntgen görüntüleri, görenlerin ağzını açık bırakacak cinsten. Midesinden yasaklı madde çıkan mı dersiniz yoksa ayakkabı mı? Bunlar yapışık ikizlerin röntgeni. Daha ilginçleri ise sizi galerinin devamında bekliyor. İşte birbirinden ilginç ve şaşırtıcı röntgen sonuçları...



