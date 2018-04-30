Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest!

Ronaldo’nun kullandığı otomobilde ön yolcu koltuğunda oturan Rodriguez, Instagram’ın hikaye bölümünde yaptığı paylaşıma, “En sevdiğim insanla” notunu yazdı. Tektaş yüzük hediyesi, Rodriguez çiftin ilk bebeği olan Alana Martina’nın doğumundan birkaç ay sonrasına denk geldi. Sosyal medyadaki bu tektaşlı paylaşım pek çok beğeni ve yorum aldı. Çiftin nişananlandığı ve yakında evleneceği yorumları yapıldı.



