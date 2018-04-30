Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest!

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, dördüncü çocuğunun annesi olan kız arkadaşı Georgina Rodriguez’e tektaş yüzük hediye etti. Çiftin yakında evlenmesi bekleniyor.

Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest!

Real Madrid futbol takımının yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, hayat arkadaşı Georgina Rodriguez’e tektaş yüzük hediye etti. 23 yaşındaki Arjantinli model Rodriguez, 33 yaşındaki Portekizli futbolcunun kendisine aldığı hediyeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

17
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest!

Ronaldo’nun kullandığı otomobilde ön yolcu koltuğunda oturan Rodriguez, Instagram’ın hikaye bölümünde yaptığı paylaşıma, “En sevdiğim insanla” notunu yazdı. Tektaş yüzük hediyesi, Rodriguez çiftin ilk bebeği olan Alana Martina’nın doğumundan birkaç ay sonrasına denk geldi. Sosyal medyadaki bu tektaşlı paylaşım pek çok beğeni ve yorum aldı. Çiftin nişananlandığı ve yakında evleneceği yorumları yapıldı.

27
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest!

Ronaldo’nun üçü taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuğu bulunuyor.

37
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest!

Yedi yaşındaki Cristiano Jr’ın ardından geçen yıl taşıyıcı anneden ikiz bebekleri doğan Ronaldo’nun, sevgilisi Georgina Rodriguez’den de geçen yıl kasım ayında bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro