Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest!

Real Madrid futbol takımının yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, hayat arkadaşı Georgina Rodriguez’e tektaş yüzük hediye etti. 23 yaşındaki Arjantinli model Rodriguez, 33 yaşındaki Portekizli futbolcunun kendisine aldığı hediyeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Ronaldo’nun kullandığı otomobilde ön yolcu koltuğunda oturan Rodriguez, Instagram’ın hikaye bölümünde yaptığı paylaşıma, “En sevdiğim insanla” notunu yazdı. Tektaş yüzük hediyesi, Rodriguez çiftin ilk bebeği olan Alana Martina’nın doğumundan birkaç ay sonrasına denk geldi. Sosyal medyadaki bu tektaşlı paylaşım pek çok beğeni ve yorum aldı. Çiftin nişananlandığı ve yakında evleneceği yorumları yapıldı.
Ronaldo’nun üçü taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuğu bulunuyor.
Yedi yaşındaki Cristiano Jr’ın ardından geçen yıl taşıyıcı anneden ikiz bebekleri doğan Ronaldo’nun, sevgilisi Georgina Rodriguez’den de geçen yıl kasım ayında bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.
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