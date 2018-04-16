Ronaldo'dan Irina Shayk için olay itiraf!

Cristiano Ronaldo ile Rus manken Irina Shayk'ın ilişkileri 5 yıl sürmüş ve çift 2015 yılında ayrılmışlardı. Ronaldo'nun, yakın çevresine seksi model için "Ne yazık ki elimden kaçtı." dediği ortaya çıktı.

Real Madrid'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, eski sevgilisi Irina Shayk ile ilgili şok bir itirafta bulundu. Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'a hâlâ aşık olduğu iddia edildi. The Sun'da yer alan özel habere göre Ronaldo'nun, yakın çevresine seksi model için "Ne yazık ki elimden kaçtı." dediği ortaya çıktı. Twitter

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Gazeteye konuşan Ronaldo'nun yakın bir arkadaşı, Ronaldo için "Irina'yı hâlâ seviyor ve onunla ayrılış şeklinden hâlâ üzüntü duyuyor." ifadelerini kullandı. İsmini vermek istemeyen haber kaynağı, yıldız futbolcunun Irina'nın hayatını hâlâ yakından takip ettiğini de söyledi. Twitter

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Ayrılığın nedeni olarak, Rus manken Irina Shayk'ın Ronaldo'nun annesinin 60'inci doğumgünü için verdiği partiye katılmamasının sebep olduğu iddia edilmişti. Twitter

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