Ronaldo'dan Irina Shayk için olay itiraf!

Cristiano Ronaldo ile Rus manken Irina Shayk'ın ilişkileri 5 yıl sürmüş ve çift 2015 yılında ayrılmışlardı. Ronaldo'nun, yakın çevresine seksi model için "Ne yazık ki elimden kaçtı." dediği ortaya çıktı.

Ronaldo'dan Irina Shayk için olay itiraf!

Real Madrid'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, eski sevgilisi Irina Shayk ile ilgili şok bir itirafta bulundu. Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'a hâlâ aşık olduğu iddia edildi. The Sun'da yer alan özel habere göre Ronaldo'nun, yakın çevresine seksi model için "Ne yazık ki elimden kaçtı." dediği ortaya çıktı.

18
Ronaldo'dan Irina Shayk için olay itiraf!

Gazeteye konuşan Ronaldo'nun yakın bir arkadaşı, Ronaldo için "Irina'yı hâlâ seviyor ve onunla ayrılış şeklinden hâlâ üzüntü duyuyor." ifadelerini kullandı. İsmini vermek istemeyen haber kaynağı, yıldız futbolcunun Irina'nın hayatını hâlâ yakından takip ettiğini de söyledi.

28
Ronaldo'dan Irina Shayk için olay itiraf!

Ayrılığın nedeni olarak, Rus manken Irina Shayk'ın Ronaldo'nun annesinin 60'inci doğumgünü için verdiği partiye katılmamasının sebep olduğu iddia edilmişti.

38
Ronaldo'dan Irina Shayk için olay itiraf!

Ronaldo ile Irina Shayk, dünyanın en güzel çiftlerinden biri olarak gösteriliyordu.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro