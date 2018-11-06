Ronaldinho çok fena battı! Sadece 5 poundu kalınca pasaportuna el konuldu

DÜNYA futbolunun çirkin kralı Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho battı. Kardeşiyle birlikte inşaat işine giren Ronaldinho, tüm servetini kaybetti. Borçları yüzünden zor günler geçiren Ronaldinho, ülkesinde 1 milyon 750 bin pound para cezasına çarptırıldı. Ancak banka hesabında sadece 5 pound olduğu belirlenen Ronaldinho, cezayı ödeyemediği için pasaportuna el konuldu.
Kariyerinden Paris Saint Germain, Barcelona, Milan gibi takımlarda oynamış, Brezilya futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı futbolcularından biri olarak gösterilen Ronaldinho’ya ülkesinde verilen para cezası, şaşırtıcı bir gerçeği de gözler önüne serdi.
Brezilya’da devlet arazisine izinsiz inşaat yaptığı gerekçesiyle mahkeme tarafından 1 milyon 750 bin pound para cezasına çarptırılan Ronaldinho’nun banka hesabına yapılan inceleme, inanması güç bir durumu ortaya koydu.
Parayı tahsil etmek için Ronaldinho’nun banka hesabına bakan yetkililer, efsane eski futbolcunun sadece 5 pound’u kaldığını gördü.
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