Ronaldinho çok fena battı! Sadece 5 poundu kalınca pasaportuna el konuldu

BİR dönem Türk takımlarının da transfer etmek için can attığı Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, tüm servetini kaybetti. Banka hesabında sadece 5 pound olduğu belirlenen Ronaldinho, çarptırıldığı cezayı ödeyemeyince pasaportuna el konuldu.

Ronaldinho çok fena battı! Sadece 5 poundu kalınca pasaportuna el konuldu

DÜNYA futbolunun çirkin kralı Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho battı. Kardeşiyle birlikte inşaat işine giren Ronaldinho, tüm servetini kaybetti. Borçları yüzünden zor günler geçiren Ronaldinho, ülkesinde 1 milyon 750 bin pound para cezasına çarptırıldı. Ancak banka hesabında sadece 5 pound olduğu belirlenen Ronaldinho, cezayı ödeyemediği için pasaportuna el konuldu.

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Ronaldinho çok fena battı! Sadece 5 poundu kalınca pasaportuna el konuldu

Kariyerinden Paris Saint Germain, Barcelona, Milan gibi takımlarda oynamış, Brezilya futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı futbolcularından biri olarak gösterilen Ronaldinho’ya ülkesinde verilen para cezası, şaşırtıcı bir gerçeği de gözler önüne serdi.

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Ronaldinho çok fena battı! Sadece 5 poundu kalınca pasaportuna el konuldu

Brezilya’da devlet arazisine izinsiz inşaat yaptığı gerekçesiyle mahkeme tarafından 1 milyon 750 bin pound para cezasına çarptırılan Ronaldinho’nun banka hesabına yapılan inceleme, inanması güç bir durumu ortaya koydu.

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Ronaldinho çok fena battı! Sadece 5 poundu kalınca pasaportuna el konuldu

Parayı tahsil etmek için Ronaldinho’nun banka hesabına bakan yetkililer, efsane eski futbolcunun sadece 5 pound’u kaldığını gördü.

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