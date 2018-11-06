Ronaldinho çok fena battı! Sadece 5 poundu kalınca pasaportuna el konuldu

DÜNYA futbolunun çirkin kralı Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho battı. Kardeşiyle birlikte inşaat işine giren Ronaldinho, tüm servetini kaybetti. Borçları yüzünden zor günler geçiren Ronaldinho, ülkesinde 1 milyon 750 bin pound para cezasına çarptırıldı. Ancak banka hesabında sadece 5 pound olduğu belirlenen Ronaldinho, cezayı ödeyemediği için pasaportuna el konuldu.