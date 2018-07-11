Romantizm doruklarda! Sevgilisini öpücüklere boğdu

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar geçen Ocak’ta aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer, Şubat’ta Anadolu Kavağı’nda görüntülendikten sonra sırra kadem basmıştı. İkili tatil için Bozcaada’ya gitti.

Farah Zeynep Abdullah (28) geçen pazartesi Ahmet Rıfat Şungar’ın doğum günü için minibir organizasyon yaptı.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Kutlama mütevazı bir kafede gerçekleşti. 35 yaşına basan Ahmet Rıfat Şungar meraklı bakışlara aldırmadan sevgilisini öpücüğe boğdu. Hayranları, Farah Zeynep Abdullah ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.