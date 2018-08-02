Romantik tatil! Ebru Şallı'yla Uğur Akkuş dakikalarca öpüştü

Bu yıl içinde nikah masasına oturacakları konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, işadamına ait yatta Bodrum tatiline devam ediyor. Çift, önceki sabah Torba açıklarından demir aldı, gözlerden uzak olmak için sessiz sakin bir koya dümen kırdı. Birkaç dakika sonra kendini mavi sulara bırakan Şallı ve Akkuş, birbirlerine sarılıp dakikalarca öpüştü.
Ünlü manken, yata dönüşte ise ciddi bir kaza atlattı. Akkuş’un yata çıkmasından sonra uzandığı metal merdiven yerinden çıkıp Ebru Şallı’nın üzerine düştü. Yaralanmaktan son anda kurtulan Şallı, Akkuş’un talimatıyla getirilen yeni merdiven yardımıyla yata çıkmayı başardı.
Uğur Akkuş'un eşinden boşanmasının ardından rahat bir nefes alan Ebru Şallı, artık göğsünü gere gere ilişkisini yaşıyor.
İşte çiftin romantik tatilinden kareler...
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