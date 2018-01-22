Romandan esinlenip cinayet işlediler: Ceza yağdı!

Romandan esinlenip cinayet işlediler: Ceza yağdı!

Antalya'da pompalı tüfekle öldürüldükten sonra cesedi kuyuda iki kez yakılan Hulusi Gelişken'i (25) cinayet romanı 'Ölümün Nefesi'nde anlatıldığı gibi öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığa ceza yağdı.

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Romandan esinlenip cinayet işlediler: Ceza yağdı!

Antalya'nın Kepez ilçesinde 23 Haziran 2016’da ormanlık alanda başından vurulduktan sonra yakıldığı belirlenen bir erkeğe ait ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin, Hulusi Gelişken'e ait olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma sonucu İbrahim Caner, Mahsum Kartal ve Murat Canşi tutuklandı. Cinayetin, Canşi’nin yazdığı ‘Ölümün Nefesi’ adlı romandan esinlenilerek işlendiği iddia edildi. Murat Canşi, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Romandan esinlenip cinayet işlediler: Ceza yağdı!

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar İbrahim Caner, Mahsum Kartal, ‘Ölümün Nefesi’ adlı romanın yazarı tutuksuz sanık Murat Canşi, öldürülen Gelişken ile sanık yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

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Romandan esinlenip cinayet işlediler: Ceza yağdı!

Savcı Cem Sağdıç, sanık Caner ve Kartal’ın ‘kasten nitelikli öldürme’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanıklardan Caner ve Kartal’ın ‘nitelikli yağma’ ve ‘banka ve kredi kartını kötüye kullanma’ suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmalarını, tutuksuz sanık Murat Canşi’nin ise ‘banka ve kredi kartını kötüye kullanma’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

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