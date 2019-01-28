Roman Neustadter'den tepki çeken sözler

Fenerbahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter, Alman basınına röportaj verdi. Bu sezon düşme hattından kurtulamayan takımının durumunu değerlendiren deneyimli savunmacı, “Aslında daha iyi duruma gelmek, öne geçmek için fırsatlar yakaladık. Bu şansları kullanamadık. Fırsatları lehimize çeviremedik ve tersi durumla karşı karşıya kaldık. Bu durum hakkında konuşmak bile beni gerçekten zorluyor” dedi.

''LİGDE KALACAĞIMIZDAN EMİNİM''

Tecrübesi savunmacı, “Özgüvenimiz yok, keyfimiz kaçtı. Durumumuz çok kötü. Sıralamada diplerdeyiz. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Bu konuda konuşmak kolay değil. Ne yazık ki bizi yaralıyor. Güzel laflar etmek de bir şey getirmiyor. Ama ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim. Taraftarlarımız ise müthiş. Türkiye’de maçlar Almanya’ya göre hararetli ve fiziğe dayalı. Sözleşme uzatma teklifi ise henüz gelmedi” yorumunu yaptı.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Rus stoperin Alman medyasına verdiği röportajda sarf ettiği kelimeler ve kurduğu cümleler Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.