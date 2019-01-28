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Roman Neustadter'den tepki çeken sözler

Roman Neustadter'den tepki çeken sözler

Fenerbahçeli Roman Neustadter, Alman basınına, “Ligdeki durum çok kötü. Sıralamada diplerdeyiz. Kimse beklemiyordu. Konuşmak zor. Ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim” demeci verdi. Bu açıklama çok tepki çekti.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 10:37 - Güncelleme: 28-01-2019 10:37

Fenerbahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter, Alman basınına röportaj verdi. Bu sezon düşme hattından kurtulamayan takımının durumunu değerlendiren deneyimli savunmacı, “Aslında daha iyi duruma gelmek, öne geçmek için fırsatlar yakaladık. Bu şansları kullanamadık. Fırsatları lehimize çeviremedik ve tersi durumla karşı karşıya kaldık. Bu durum hakkında konuşmak bile beni gerçekten zorluyor” dedi.  

''LİGDE KALACAĞIMIZDAN EMİNİM''
Tecrübesi savunmacı, “Özgüvenimiz yok, keyfimiz kaçtı. Durumumuz çok kötü. Sıralamada diplerdeyiz. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Bu konuda konuşmak kolay değil. Ne yazık ki bizi yaralıyor. Güzel laflar etmek de bir şey getirmiyor. Ama ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim. Taraftarlarımız ise müthiş. Türkiye’de maçlar Almanya’ya göre hararetli ve fiziğe dayalı. Sözleşme uzatma teklifi ise henüz gelmedi” yorumunu yaptı.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
Rus stoperin Alman medyasına verdiği röportajda sarf ettiği kelimeler ve kurduğu cümleler Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2019 10:46 Yoooo. çok doğru söylemiş, gerçekler. Doğru söyleyeni dokuz köyden bizde...

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