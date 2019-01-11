İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da başarıyla forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in Udinese'ye attığı gol 2018'in en iyi golü seçildi. 21 yaşındaki milli yıldız, Serie A devinin 2018 yılında takımda atılan en iyi golü seçtiği yarışmada Romalı taraftarların oylarıyla birinciliği göğüsledi.
Cengiz Ünder'e Avrupa'nın birçok takımı talip. Sezon sonunda Cengiz Ünder'i farklı bir takıma transfer olurken görürsek şaşırmayalım.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Roma'da yılın golü Cengiz Ünder'den haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER