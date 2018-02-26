Roma'da 6 yıl sonra kar yağdı! Ordu göreve çağrıldı

İtalya'nın başkenti Roma'ya 2012'den bu yana ilk kez kar yağdı. Okulların tatil edildiği kentte ulaşımda aksaklıklar yaşanırken yolları temizlemek için ordu göreve çağrıldı.

Roma'da 6 yıl sonra kar yağdı! Ordu göreve çağrıldı

İtalya'nın başkenti Roma'ya 2012'den bu yana ilk kez kar yağdı. Okulların tatil edildiği kentte ulaşımda aksaklıklar yaşanırken yolları temizlemek için ordu göreve çağrıldı. "Buran" isimli soğuk hava dalgası, İtalya'nın büyük kısmına kar yağışı getirdi. Başkent Roma'da sabaha karşı etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde kentin beyaz bir örtü altında kalmasına yol açtı.

19
Roma'da 6 yıl sonra kar yağdı! Ordu göreve çağrıldı

6 yıldır ilk kez kentte kar gören Romalılar sokaklara dökülerek fotoğraf makinelerine sarıldı. Roma belediyesi bugün okulları tatil etti. Roma'nın alışık olmadığı kar yağışı nedeniyle tren ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşandığı, bazı yolların da ağaçlardan düşen dallar nedeniyle kapandığı belirtiliyor. Hava ulaşımında ise ufak çaplı gecikmeler olabileceği uyarısı yapıldı.

29
Roma'da 6 yıl sonra kar yağdı! Ordu göreve çağrıldı

Roma Belediyesi, kent sakinlerine gerekli olmadıkça toplu ulaşım araçlarını kullanmamaları çağrısı yaptı. Roma sokaklarını kardan temizlemek ve olası kazaları önlemek için ordu göreve çağrıldı. Sokaklarda yaşayan evsizler de belediye ve Katolik Kilisesi'ne bağlı vakıflar tarafından kapalı mekanlara taşınıyor.

39
Roma'da 6 yıl sonra kar yağdı! Ordu göreve çağrıldı

Öte yandan Roma için böyle sıradışı bir günde belediye başkanının kentte olmaması polemiklere yol açtı. 5 Yıldız Hareketi'nden olan Belediye Başkanı Virginia Raggi, iklim değişikliğiyle ilgili bir kongreye katılmak üzere Meksika'ya gitmişti. Demokratik Parti'den Stefano Pedica, "Raggi, iklimden bahsetmek için Meksika'ya gidiyor fakat Roma'daki otobüslere termik lastik sağlamayı unutuyor. Sonuç mu? Her zamanki gibi kaos!" eleştirisinde bulundu.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro