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Roma hukukunun tanrıçası bize göre değil

Roma hukukunun tanrıçası bize göre değil

Yazar Alev Alatlı, “Roma hukukunun gözleri bağlı tanrıçası bize göre değil. Bizim gözlerimiz fal taşı gibi açık olmalıdır. Türkiye’de ve yurt dışında, bizim gözleri fal taşı gibi açık, koruyan, kollayan, ne olduğunu anlamaya çalışan hakimlere ihtiyacımız var” dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 19:14 - Güncelleme: 11-01-2018 00:14

Yazar Alev Alatlı, “Roma hukukunun gözleri bağlı tanrıçası bize göre değil'' diyerek ülkenin ihtiyacı olan hakimlerde bulunması gereken özellikleri anlattı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Adalet Şurası’nın “Medeniyetimizde Adalet Anlayışı” başlıklı ilk oturumunda konuşan yazar Alev Alatlı şunları oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.

YÜZDE 30'LARA DÜŞTÜ

“‘Geçmişte yargıya güven yüzde 70’ti, şimdi yüzde 30’lara düştü’ şeklindeki iddialar mesnetsiz. Araştırmaların hiçbirinde böyle bir bulgu yok. Hukuk eğitiminin belirlenecek alanlarda lisans derecesi almış öğrencilerin girebilecekleri yüksek lisans ve doktora programları seviyesine yükseltilmesi gerekiyor. Hiç değilse hukuk eğitimine girişin serbest ama çıkışta sıkı kontrolün, imtihanın, meslek imtihanının yapılması gerekir.

GÖZLERİ BAĞLI TANRIÇA BİZE GÖRE DEĞİL

Baro, mutlaka elini taşın altına koymak zorundadır ve çağdaş bir iş tanımı geliştirmeye yardımcı olmalıdır. ‘Adalet sistemi kötü’ diye çemkirmekle bu iş olmuyor. Roma hukukunun gözleri bağlı tanrıçası bize göre değil. Bizim gözlerimiz fal taşı gibi açık olmalıdır. Türkiye’de ve yurt dışında, bizim gözleri fal taşı gibi açık, koruyan, kollayan, ne olduğunu anlamaya çalışan hakimlere ihtiyacımız var. Bunun önemini ABD’deki davaya bakarak anlayabiliriz. Hakan Atilla’nın yargılandığı davayı gördükçe ürperdim.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 10 Ocak 2018 19:53 Güldürme be abla! Bu ülkede adalet mi kaldı? Sekiz yaşındaki çocukların ortalıkta dakikalarca dudağını emenler,güpegündüz evli kadınlara bile tecavüz edenler,bıçakla adam boğazlayanlar,eline pompalıyı alıp da seri olarak insan katledenler,milyonlarca euroyu cukka edenler,ihale yolsuzluğu yapanlar,11.000 den fazla insanı sorgusuz sualsiz ve delilsiz olarak aylarca hapiste yatırıp da ailelerini perişan edenlerin olduğu ve sonrasında komik denecek cezalar aldığı bu ülkede hala adaletten mi söz ediyorsun?

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