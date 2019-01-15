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Rodrigues'den Fatih Terim itirafı!

Rodrigues'den Fatih Terim itirafı!

Galatasaray'dan ayrılan Garry Rodrigues, Fatih Terim'in kendisinin ayrılmasını istemediğini ancak teklif kulüp ve kendisi için iyi olduğundan kabul ettiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 18:23 - Güncelleme: 15-01-2019 18:23

Galatasaray'dan Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, TRT Spor'a konuştu ve ayrılığı ile ilgili mesajlar verirken, hedeflerinden bahsetti.

Galatasaray'da güzel günler geçirdiğini belirten Rodrigues, "Burada olduğum için mutluyum, yeni bir mücadele olacak. Suudi Arabistan'ı ve Cidde'yi sevdim. 2 yıl boyunca güzel anılarım da zor günlerim de oldu. İstanbul'u ve Galatasaray'ı çok seviyorum, ailem de çok seviyordu. Oğlum İstanbul'da doğdu. Futbol böyle bir şey, şimdi burada mutluyum." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA HER ŞEY MÜKEMMELDİ"

Arabistan'da iyi mücadele edeceğini kaydeden yıldız oyuncu, "Galatasaray'da her şey mükemmeldi ve iyi bir tecrübe oldu. Suudi Arabistan'ın en iyi takımlarından birine geldim, taraftarları da Galatasaray taraftarına benziyor. Türkiye ile bazı şeyleri karşılaştırmak zor. Hayatımı burada sürdüreceğim ve bana bu fırsatı sunan takım için her şeyi vereceğim" dedi.

"FATİH TERİM AYRILMAMI İSTEMEDİ"

Fatih Terim'in ayrılmasını istemediğini belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Fatih Terim ile özel bir bağımız vardı, benim için bir baba gibiydi. Fatih Terim'in Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Konuştuk ve ayrılmamı istemedi ama transfer Galatasaray ve benim için faydalı oldu. Herkes Avrupa'ya gideceğimi düşünüyordu ama Al Ittihad'ın teklifi gerçekten güzeldi." diye konuştu.

"ONYEKURU YERİMİ DOLDURABİLİR"

Onyekuru'nun yerini doldurabileceğini söyleyen Garry Rodrigues, "Onyekuru neler yapabileceğini gösterdi, umarım göstermeye devam eder. Premier Lig'den gelen kaliteli bir oyuncu, izin verirlerse benim yerimi doldurur"mesajını yolladı.

Galatasaray'ın transfere ihtiyacı olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, "Galatasaray şimdi daha iyi durumda, tekrar zirveye oynuyor. Futbolda transfer her zaman gereklidir, umarım böyle devam eder. Galatasaray Avrupa'da devam edecek, ligde de şampiyonluğa yakın. Galatasaray'ın transfere ihtiyacı var ama Fatih Terim ne yapacağını bilir" diyerek sözlerini noktaladı. (Sporx)

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