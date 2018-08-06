Rockçı Teoman: Solculuk anlayışım 20'nci yüzyılda kaldı

Uzun süredir medyadan bir hayli uzak kalan Türk rock müziğinin simge isimlerinden Teoman, verdiği röportajda solcular hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu. Teoman, "solculuk anlayışım 20'nci yüzyılda kaldı. Olayların başka türlü yürümesi gerekiyordu, şaşkınım" dedi

Rockçı Teoman: Solculuk anlayışım 20'nci yüzyılda kaldı

Bir dönem şarkılarıyla gönüllerde taht kuran gençlerin sevgilisi Teoman yıllar önce müziği bırakma kararı almış ancak daha sonra geri dönmüştü. Hayatında gelgitli dönemler yaşayan Türk rock müziğinin efsane ismi son olarak Fasa fiso adında bir kitap çıkarmıştı. Ve son olarak uzun süredir medyadan uzak kalan Teoman Günaydın'dan Tuba Kalçık'a verdiği röportajla çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İşte Teoman'ın röportajı'ndan satırbaşları.

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Rockçı Teoman: Solculuk anlayışım 20'nci yüzyılda kaldı

Hayatınızı anlattığınız kitabın adını neden 'Fasa Fiso' koydunuz?

-Hayat, yaşarken önemli zannettiğimiz, sonrasında ise hiçbir önemlerinin olmadığını anladığımız olaylardan oluşuyor. Benim hayatım da diğer insanlar gibi, önemsiz birçok olayla dolu. Aslında başka türlü bir kitap yapmak üzere yola çıkmıştım. Ama laf lafı, hikayeler de hikayeleri açtı. Beklediğimden çok farklı, çok daha dolu bir kitap çıktı ortaya. Kimseyi rencide etmemeye çalışırken, aynı zamanda bazı şeyleri ima yoluyla anlatmayı seçtim.

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Rockçı Teoman: Solculuk anlayışım 20'nci yüzyılda kaldı

Toplumsal barışın önemine de değinmişsiniz kitapta. Toplumsal barışın yolu birbirimizi anlamaktan geçiyor, değil mi?

-Tabii ki. Çocukluğuma denk gelen 70'li yıllardan beri ülkemin sosyal, siyasi dünyasının tanığıyım ve hayatım, Türkiye için toplumsal barış özlemiyle geçti. Hayatım boyunca türlü türlü nedenlerle, Türk halkının gereksiz yere birbiriyle çatıştığını gördüm. 80 öncesi yaşanan siyasi olayların şu anda ne kadar gereksiz olduğunun farkındayız. Zaman geçince, şu anda yaşadığımız çatışmaların da aslında ne kadar önlenebilir olduğunu göreceğiz.

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Rockçı Teoman: Solculuk anlayışım 20'nci yüzyılda kaldı

Bir an önce bu problemleri çözmek zorundayız. Türkiye, geçmişin kavgalarına, küskünlüklerine takılıp kalmamalı. Dünya tarihsel olarak zor bir dönemeçten geçiyor ve gelecekte hayalini kurduğumuz Türkiye'nin var olabilmesi için, halk olarak da çatışmasız ilişki kurmak zorundayız. Türkiye gücünü iç politikanın çatışmalarına harcamamalı.

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