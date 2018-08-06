Rockçı Teoman: Solculuk anlayışım 20'nci yüzyılda kaldı

Bir dönem şarkılarıyla gönüllerde taht kuran gençlerin sevgilisi Teoman yıllar önce müziği bırakma kararı almış ancak daha sonra geri dönmüştü. Hayatında gelgitli dönemler yaşayan Türk rock müziğinin efsane ismi son olarak Fasa fiso adında bir kitap çıkarmıştı. Ve son olarak uzun süredir medyadan uzak kalan Teoman Günaydın'dan Tuba Kalçık'a verdiği röportajla çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İşte Teoman'ın röportajı'ndan satırbaşları.

Hayatınızı anlattığınız kitabın adını neden 'Fasa Fiso' koydunuz?



-Hayat, yaşarken önemli zannettiğimiz, sonrasında ise hiçbir önemlerinin olmadığını anladığımız olaylardan oluşuyor. Benim hayatım da diğer insanlar gibi, önemsiz birçok olayla dolu. Aslında başka türlü bir kitap yapmak üzere yola çıkmıştım. Ama laf lafı, hikayeler de hikayeleri açtı. Beklediğimden çok farklı, çok daha dolu bir kitap çıktı ortaya. Kimseyi rencide etmemeye çalışırken, aynı zamanda bazı şeyleri ima yoluyla anlatmayı seçtim.