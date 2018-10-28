Robotların 'robot' üretebilmesi için fabrika kurulacak!

Yakın gelecekte hayatımıza iyiden iyiye gireceği düşünülen robot teknolojisinin geliştirilmesi için yapılan yatırımlar son zamanlarda oldukça artmış durumda. İsviçre merkezli otomasyon, enerji ve robotik şirketi ABB de o şirketlerden biri. Şirket, en önemli pazarı ABD'de olmakla birlikte Çin'i de oldukça önemli bir kaynak olarak görüyor ve Şanghay'da 150 milyon dolar değerinde yatırımla kurulacak olan yeni bir fabrika için çalışmalara başladı.

Robotları üretecek robotların fabrikası

Şirketin küçük parçaların montajına kadar pek çok detay gerektiren işlemi rahatlıkla yerine getiren başarılı robotu YuMi ile başka robotların üretileceği fabrikası 2020'de tamamlanmış olacak, yani en azından plan şu an bu. Amaç ise dünyanın en gelişmiş robot fabrikasını kurmak.



Şirket, Şanghay'da kurulacak bu yeni fabrikada, özellikle yapay zeka konusuna odaklanan bir Araştırma ve Geliştirme merkezine de sahip olacak. Hedef kitlesine ise Çinli teknoloji ve otomobil üreticilerini koyan ABB, hizmet verdiği sektörü ve robot çeşitliliğini de artırmayı hedefliyor.