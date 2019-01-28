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Robin van Persie tarihe geçti

Robin van Persie tarihe geçti

Hollanda'da nefret derbisi olarak bilinen Feyenoord-Ajax maçında ev sahibi ekip rakibini dağıttı. Feyenoord, Robin van Persie'nin 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta rakibini 6-2 yendi. Robin van Persie ise 'Klassieker' olarak bilinen derbide bir maçta 2 gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 08:57 - Güncelleme: 28-01-2019 08:57

Hollanda'nın 'Klassieker' diye bilinen ezeli rekabetinde Feyenoord güldü. Ev sahibi ekip Robin van Persie'nin 2 gol attığı maçta Ajax'ı 6-2 yendi.

Konuk ekip 8. dakikada Lasse Schone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Jens Toornstra ve Steven Berghuis'in golleriyle Feyenoord 2-1'i buldu. 33'te Hakim Ziyech skoru 2-2 yaptı. Robin van Persie, 42. dakikadaki golüyle takımını öne geçirdi ve Feyenoord ilk yarıyı 3-2 önde tamamladı.

56. dakikada Robin van Persie bir kez daha sahneye çıkarken; 75. dakikada Tonny Vilhena'nın golüyle Feyenoord skoru 5-2 yaptı. Maçta son sözü 84. dakikada Yassine Ayoub söyledi, Feyenoord: 6 - Ajax: 2.

NTV Spor'da yer alan habere göre geçen hafta Heerenveen ile sahasında 4-4 berabere kalan Ajax, 1959'dan bu yana ilk kez Hollanda Ligi'nde üst üste 2 maçta kalesinde 4 ve üzeri gol gördü. Robin van Persie ise 'Klassieker' olarak bilinen derbide bir maçta 2 gol atan en yaşlı futbolcu oldu. (35 yaş 174 gün)

Bu sonucun ardından PSV 52 puanlı liderliğini sürdürürken; takipçisi Ajax 47 puanda kaldı. Feyenoord ise puanını 39'a çıkardı.

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