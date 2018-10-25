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Robert de Niro'ya şüpheli paket gönderildi

Robert de Niro'ya şüpheli paket gönderildi

ABD'de dün yaşanan bombalı paket alarmı bugün de sürüyor. Şüpheli paketin ünlü aktör Robert de Niro'nun adına gönderildiği belirtiliyor.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 14:21 - Güncelleme: 25-10-2018 14:21

ABD'de dün yaşanan bombalı paket alarmı bugün de sürüyor. Bugün New York'ta ünlü aktör Robert de Niro adına gönderilmiş şüpheli bir paket bulundu. Şüpheli paketin ünlü aktör Robert de Niro'nun adına gönderildiği belirtiliyor. Polis ekipleri bulunan şüpheli paketi özel bir araca alarak bölgeden uzaklaştırdı.

DÜN DE ŞÜPHELİ PAKETLER GÖNDERİLMİŞTİ
Dün de eski ABD başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın evleriyle CNN'in New York ofisi dahil olmak üzere birçok adrese içinde patlayıcı madde bulunan paketler gönderilmişti.

GEORGE SAROS DA NASİBİNİ ALMIŞTI
Dünyaca ünlü milyarder işadamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda ise hafta başında patlayıcı madde bulunmuştu.

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