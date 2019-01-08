Robert De Niro : 'Trump bir soytarı' deyip fena döktürdü

Robert De Niro, "Artık yaşlandım ve olan biten şeylere üzülüyorum. Trump gibi birinin Başkan olduğunu gördüğünüzde, 'Bakalım ne yapacak?', 'Belki değişir' diye düşündüm" dedi.

De Niro daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama Trump sadece daha kötüye gitti. Bana gerçek bir ırkçı olduğunu gösterdi. Bir New Yorklu olarak şehirdeki çeşitliliği anlar diye düşünmüştüm ama daha önce düşündüğüm kadar kötü, hatta daha da kötü. Bu utanç verici. Bu ülkede bu kötü bir şey."

75 yaşındaki aktör, ABD'de artan ırkçılık sebebiyle çocukları için de endişelendiğini söyledi: "Çocuklarımdan biri de eşcinsel ve farklı bir şekilde muamele görmekten korkuyor."

Robert De Niro'nun 3 farklı kadından olan 6 çocuğu da melez.

'Hitler ve Mussolini de komik görünüyordu'

De Niro, "Trump'ı beyazların üstünlüğünü savunan biri olarak değerlendirir misiniz?" sorusuna da "Evet" yanıtını verdi. "Peki ya faşist?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Eğer yapmak istediğini yapsaydı, bu ülkede çok kötü bir duruma sürüklenirdik. Yani benim anladığım kadarıyla, Hitler'e gülmüşlerdi. Çünkü hepsi komik görünüyordu. Hitler de, Mussolini de, diğer diktatörler ve despotlar da komik görünüyordu.

"Beni asıl rahatsız eden şey, gelecekte de onu (Trump'ı) örnek alacak ve bir şekilde ondan etkilenecek insanlar olacak. Ama onlar daha akıllı olacaklar, böylece daha renkli bir kişilikleri olacak ve daha kurnaz olacaklar. Böylece onun sahip olduğu değerlere sahip olan ama bir despot olarak daha fazla zarar veren insanlar olacaklar. Benim endişem bu. Ona bakıp 'Ben de onun gibi olmak istiyorum' diyen insanlar var. Ama onlar çok daha iyisini yapacak ve çok daha akıllıca oynayacaklar."

Trump bir soytarı

Robert De Niro, Trump'ın insanları kandırdığını da söyledi:

"O bir üç kağıtçı, madrabaz, dolandırıcı. Beni asıl rahatsız eden şey de insanların bunu görmemesi. Hiçbir zaman onunla tanışmayı istemedim. O bir soytarı".