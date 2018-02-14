Rober Hatemo kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak ediliyor. Ermeni asıllı Türk şarkıcı 1974 Kumkapı doğumlu. Oğlan burcu olan şarkıcı askerliğini ise1994 yılında Adana'da yapmış.

ROBER HATEMO KİMDİR: 25 Aralık 1974 doğumlu sanatçı Rober Hatemo İstanbul Kumkapı’da dünyaya gelmiştir. Babası o dönemler kuyumculuk yapmıştır. Kendisinden küçük bir erkek kardeşi vardır. Ailesi uzun yıllardır İstanbul Bakırköy’de kendisi ise Etiler’de oturmaktadır. 1994 yılında askerlik hizmeti için Adana’ya gitmiştir.

Ermeni asıllı Türk sanatçı İlk albümü Esmer’i 1997 senesinde müzik severler ile paylaşmıştır. Bugüne kadar 7 albüme imza atmıştır.

Müzik piyasasında yer alan albümleri Sen Farklısın, Sihirli Değnek, Esmer, Azılı Bela, Mahrum (single) Aşksız Prens, Pabucumun Dünyası Dikkat (single) ve Giden Candan Gidiyor (single)…

Dedesi 1974 yılında Kıbrıs Harekatı’nda yer almıştır.

Müziğin yanı sıra sporcu bir kimliğe sahiptir. Son zamanlarda sıkça Yoga yaptığını belirtmiştir. Genellikle vaktini arkadaşları ve kendi evinde geçirmeyi sevdiğini belirten Rober Hatemo özellikle Cunda’da bulunan yazlığını çok sık kullanmaktadır. Şu an için evlilik düşünmediğini ve evlenirse özelinin kendisine ait olduğunu çocukları olursa ancak özelini sevdikleri ile paylaşabileceğini açıklamıştır.