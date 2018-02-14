  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Rober Hatemo kimdir aslen nereli kaç yaşında?

Rober Hatemo kimdir aslen nereli kaç yaşında?

Rober Hatemo kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak konusu oldu. 1974 doğumlu Ermeni asıllı Türk şarkıcı yaptığı şarkılarla çok konuşuldu. Eğlenceli ve hoş sohbeti ile sevilen şarkıcı oğlan burcu ve askerliğini Adana'da yapmış. Gelin pop muziğinin sevilen ismi Rober Hatemo'yu yakından tanıyalım

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-02-2018 16:00 - Güncelleme: 14-02-2018 16:00

Rober Hatemo kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak ediliyor. Ermeni asıllı Türk şarkıcı 1974 Kumkapı doğumlu. Oğlan burcu olan şarkıcı askerliğini ise1994 yılında Adana'da yapmış.

ROBER HATEMO KİMDİR: 25 Aralık 1974 doğumlu sanatçı Rober Hatemo İstanbul Kumkapı’da dünyaya gelmiştir. Babası o dönemler kuyumculuk yapmıştır. Kendisinden küçük bir erkek kardeşi vardır. Ailesi uzun yıllardır İstanbul Bakırköy’de kendisi ise Etiler’de oturmaktadır. 1994 yılında askerlik hizmeti için Adana’ya gitmiştir.

Ermeni asıllı Türk sanatçı İlk albümü Esmer’i 1997 senesinde müzik severler ile paylaşmıştır. Bugüne kadar 7 albüme imza atmıştır.

Müzik piyasasında yer alan albümleri Sen Farklısın, Sihirli Değnek, Esmer, Azılı Bela, Mahrum (single) Aşksız Prens, Pabucumun Dünyası Dikkat (single) ve Giden Candan Gidiyor (single)…

Dedesi 1974 yılında Kıbrıs Harekatı’nda yer almıştır.

Müziğin yanı sıra sporcu bir kimliğe sahiptir. Son zamanlarda sıkça Yoga yaptığını belirtmiştir. Genellikle vaktini arkadaşları ve kendi evinde geçirmeyi sevdiğini belirten Rober Hatemo özellikle Cunda’da bulunan yazlığını çok sık kullanmaktadır. Şu an için evlilik düşünmediğini ve evlenirse özelinin kendisine ait olduğunu çocukları olursa ancak özelini sevdikleri ile paylaşabileceğini açıklamıştır.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Rober Hatemo kimdir aslen nereli kaç yaşında? haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat